自由日日Shoot》源頭減量20年 垃圾卻更多 去年1158萬噸創新高

新竹縣新豐垃圾掩埋場。（資料照）

2024/07/08 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕目前全台暫置垃圾量高達八十四萬噸，環境部寄望源頭減量改善，但我國推行垃圾源頭減量廿年，垃圾量仍年年增加，成長約一．五倍；一般廢棄物去年更創一千一百五十八萬公噸新高，平均每人每日製造一．三五九公斤垃圾，亟待改善。

外送、網購 一次性塑膠容器大增

環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，疫情改變民眾消費及生活習慣，包括大量使用外送平台訂餐、外帶，都造成一次用塑膠容器、紙餐盒容器等資源垃圾增加。近年網路購物風氣盛行，一次性塑膠包裝的產生量也隨之增加。

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環境部正與外送平台討論合作推動循環餐具外送服務，規劃擴大使用循環容器範圍，例如引導大型企業開會使用循環餐盒、將循環杯導入到各大賽事或活動，打造循環容器產業鍊。

平均每人日產一般垃圾1.3公斤

台灣從二○○三年開始推動「垃圾零廢棄」，倡導源頭減量及資源回收，該年一般廢棄物總產生量（包含一般垃圾、資源回收垃圾、廚餘）約七七一萬公噸，至二○一七年前都在七九○萬至七二○萬公噸之間起伏，然而二○一八年卻攀升為九七四萬公噸，之後數字就一路上升，二○二一年突破千萬公噸。去年一般廢棄物一一五八萬公噸，創下新高點，其中一般垃圾量約四八二萬公噸、資源垃圾量約六二七萬公噸、廚餘量約四十八萬公噸，平均每人每日一般廢棄物產生量達一．三五九公斤。

環境部環境管理署解釋，因二○一八年起配合法規修正，將辦公大樓「事業員工生活垃圾」納入一般廢棄物統計；二○二二年起，又將過去忽略不計的非例行性活動也併入計算，例如民眾參加廟會製造垃圾，去年非例行性排出垃圾就約卅三萬公噸。

資源垃圾大增 源頭減量成效鈍化

不過，減廢政策實施廿年來，一般廢棄物數量未明顯減少，仍是不爭事實。若攤開環境部一般廢棄物總產生量統計，細看一般垃圾、資源回收垃圾、廚餘組成比例，會發現二○一八年至二○二三年這六年間，一般垃圾量多在四百多萬公噸之間徘徊，資源垃圾則從四八三萬公噸一路躍升至六二七萬公噸，顯見源頭減量措施成效鈍化。

環境部正積極推動一次性塑膠包裝減量，除了規範網購包裝減量規定，近期也積極推動市場減少使用購物用塑膠袋，成效仍待檢驗。

近年一般廢棄物總產生量統計

南投草屯鎮垃圾堆置場數量龐大，已經形成垃圾山。（資料照）

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