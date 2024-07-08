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新北39處戲水熱點 救生員進駐

新北市配備救生員水域

新北市配備救生員水域

2024/07/08 05:30

〔記者陳奕劭、董冠怡／新北報導〕炎炎夏日，許多民眾戲水消暑，新北市消防局、觀光旅遊局表示，全市共有三十九處水域委請民間救難團體或游泳協會派員駐守，呼籲民眾務必到有救生人員在場的野溪或海邊戲水；另外，林口文化廣場噴水設施從今天啟用，鶯歌陶瓷博物館的戲水池也已開放，提醒家長在幼兒玩水時必須全程陪同。

消防局指出，野溪暗藏漩渦、海邊易有海流等，民眾戲水消暑務必提高警覺，去年全市共發生八件游泳、戲水、潛水、釣魚等意外溺水，造成四人死亡、一人失蹤、十人獲救；今年截至六月卅日已發生兩件溺水案，所幸兩人皆獲救。

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，新北市有三十九處戲水熱點，與消防局合作，委請多個民間救難協會、游泳協會等團體派員駐守，民眾可至觀旅局官網「水域遊憩相關」專區查詢相關資訊。

林口文化廣場噴水設施 今啟用

每年夏天深受小朋友期待的林口文化廣場噴水設施，從今天（八日）起開放噴水，噴水時段是每天上午十點至十二點、下午二點至六點，整點起噴水二十分鐘，再停水十分鐘；林口區長廖武輝說，文化廣場位於忠孝路、文化三路口，是滯洪池，池底設計可愛動物的造型圖樣，噴水池的水皆為循環過濾的乾淨自來水，通過水質安全檢驗，一旁有海洋風格彩繪的無障礙坡道，池底旁看台廣場提供家長休憩空間。

此外，鶯歌陶瓷博物館的戲水池也已開放，開放時間是每週三至週五的上午九點半至下午五點止，週六、週日、國定假日延長至晚上六點，每週一、週二不開放；陶博館館長張啟文表示，戲水池與兒童遊戲區的玩沙區，一旁有簡易的沖洗區及淋浴間，幼兒玩水時需有大人全程陪同，禁止孩童在池中奔跑、推擠，也不可乘坐或重壓池內的陶瓷球體。

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