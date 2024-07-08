《新北》通勤綠廊YouBike租借 抽VIP紀念卡

2024/07/08 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市政府與微笑單車公司合辦「通勤綠廊VIP大募集」活動，即日起至九月卅日免費投保公共自行車傷害險，並在卅三處指定場站租借YouBike一．○或二．○車輛就可抽獎，共有五百張「VIP紀念卡」，從十二月一日起至明年二月底，在市內任一場站租借二．○及二．○E，每次可享第一個小時免費。

市府交通局綜合規劃科長吳政諺表示，須在「新北市自行車通勤綠廊」場站租借YouBike一．○或二．○，歸還則不限制場站，每次騎乘必須完成借、還車流程（同站借還五分鐘以上，或跨站借還不限時間）且扣款成功才納入計算；一．○及二．○騎乘紀錄以卡號為單位分開計算，不同卡號無法相互累積次數，每一卡號僅限一個中獎名額，一．○騎一次就有一次抽獎機會，二．○要騎兩次才有一次抽獎機會，以此類推，最後共抽出五百名幸運兒發送「通勤綠廊VIP紀念卡」。

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卅三處站點可到市府交通局官網查詢，車輛租借情形可至微笑單車網站「站點地圖」查詢，市府交通局提醒，新北市目前尚無二．○E電輔車，二．○E不符合參加抽獎資格。

此外，新北市目前租借YouBike，前半小時收費十元（市府補貼五元、民眾自付五元），市民希望比照台北市的前半小時免費；吳政諺表示，等十月完成一．○汰換作業後，將視二．○使用、車輛需求及台北、桃園的實施情形，再檢討可行性。

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