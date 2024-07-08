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接管碧候溫泉？南澳公所待研議

宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉，縣府決定明年歸還南澳鄉公所經營。 （記者游明金攝）

宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉，縣府決定明年歸還南澳鄉公所經營。 （記者游明金攝）

2024/07/08 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉「碧候溫泉」在二○二二年啟用時，決議由縣府代管營運三年，將於明年七月到期，縣府目前決定歸還給南澳鄉公所，發函請公所編列明年營運管理維護的預算；縣府表示，一年至少要六百萬元才能確保「碧候溫泉」繼續營運。對於是否接手？南澳鄉長李勝雄說，公所尚未開會討論，等開會後再說。

「碧候溫泉」地處偏遠，以去年為例，遊客人數僅四萬五千二百人次，收入約一三六萬元，但人事費、環境與設施維護、水電與溫泉費等支出達七三二萬元，結餘後短絀五九六萬元，須由公務預算編列支應。

宜縣府代管3年 明年7月到期

「碧候溫泉」當初是南澳鄉公所向中央爭取經費，經宜蘭縣政府、南澳鄉公所配合工程款，共斥資八三○○萬元建置，在二○一九年三月完工，占地一．七公頃，規劃六間家庭式湯屋、露天風呂男女湯各一間、露天SPA池八座，宜蘭縣政府在二○二二年決議由先代為營運管理維護三年。

縣府表示，代管期限到明年七月十八日屆滿，已決定歸還給南澳鄉公所負責營運維管，為因應歸還移交後，園區能順利銜接，因此通知南澳鄉公所編列明年接管後的營運管理維護預算，以免影響後續的營運。

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