雄中儀隊扛三太子環台 腳傷堅持行程

雄中儀隊學生利用暑假組隊挑戰扛三太子步行環台，昨天第七天一早從楠梓區代天府出發。（記者許麗娟攝）

2024/07/08 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄中學儀隊學生參加九天盃太子極限環台賽，七人組隊分工合作輪流扛五公斤重的「三太子神偶」完成廿八天徒步環島，昨天第七天一早從楠梓區代天府出發，學生帶著腳傷和疲累感，但仍堅持走完不放棄。

九天盃太子極限環台賽自七月一日台中大雅鳴槍開跑後，選手們頂著酷熱天氣一路南下以逆時針方式步行環台，昨早第七天從高雄楠梓區代天府出發，預計走三十三公里路到屏東市廣興宮，不僅雄中七名儀隊學生持續堅持行程，也有不少雄中師生和家長加入一日挑戰行程，校長莊福泰也在出發前鼓勵學生「走完一圈將會脫胎換骨！」，另雄中八十一級學長及代天府都致贈加菜金。

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儀隊隊長洪振傑說，記得第一天走很不習慣，腳底板長水泡、大小腿都很痛，到第七天已慢慢適應傷痛；孫足承、孫秉浩是預計走完二十八天的父子檔，爸爸孫足承說，雖然很辛苦，但一路上都有很多人幫助。兒子孫秉浩則笑說，每天出發前都覺得自己可以走完，但真正上路後又會「懷疑人生」，父子兩人也會以擊拳方式互相打氣。

帶隊教官孫一弘表示，藉由群體合作的競賽活動，讓儀隊學生脫離原有舒適圈，並從冒險過程中獲得成功經驗，特別是能學習到團隊紀律。

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