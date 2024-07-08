高雄「翠紅冷面」食物中毒 勒停7天

衛生局人員前往「翠紅冷面」稽查，並帶回醬料、麵條等食材進行檢驗，以釐清致病原。 （高雄市衛生局提供）

2024/07/08 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄左營區龍華市場知名的「翠紅冷面」疑似發生食物中毒，已知有十四人於七月二、三日食用椒麻皮蛋冷麵後，出現發燒、上吐下瀉等不適症狀就醫，甚至嚴重到住院。高雄市衛生局已令店家停業七日徹底清消改善，並將食材帶回檢驗。

近日有民眾陸續在「翠紅冷面」店家的Google評論留下一顆星負評，指二日晚餐或三日午餐在食用椒麻皮蛋冷麵，開始出現發燒或畏寒，以及不斷下吐下瀉等腸胃不適症狀，就醫抽血檢查因蛋白指數過高而住院治療，店家則回應表示歉意，指一定會全面改善，皮蛋口味也已經停賣，會盡全力負責處理。

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衛生局稽查店家後發現無冷藏冷凍溫度記錄、分裝食材未標示品名、分裝日期或有效日期、垃圾桶未加蓋，疑有交叉污染之虞等五項缺失。稽查人員已同步針對可疑的食材，包括半熟蛋、皮蛋醬汁、水、椒麻皮蛋冷麵（細拉麵、韓國冬粉） 、麻辣醬、泰酸辣醬、義式番茄醬、日式昆布柴魚醬、蝦仁共十件採樣檢驗致病原，並針對廚工及就醫民眾檢體檢驗中。

衛生局表示，已要求業者於七月四至十日停業七日徹底清消改善，後續將進行複查，如未改善完成，將依食品安全衛生管理法開罰；若情節重大足以危害人體健康，將移送法辦。

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