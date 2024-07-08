屏東咖啡手沖賽 方喜樂奪冠

屏東咖啡全國手沖賽成績出爐，由來自恆春的方喜樂贏得冠軍，縣長周春米親自頒獎。（記者葉永騫攝）

2024/07/08 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東咖啡節屏東咖啡全國手沖賽成績出爐，由來自恆春的方喜樂贏得冠軍，這次共有來全國六十四位手沖咖啡選手參與競技，經過專業評審團公開、公平、公正方式進行評分，成績出爐後昨天由縣長周春米頒獎，方喜樂表示，能夠贏得冠軍相當的高興，未來將回到恆春開咖啡店完成自己的夢想。

這次比賽的成績為，冠軍方喜樂、亞軍黃士哲、季軍許瓊方、殿軍廖華堂，優勝的有林佩宜、賈昱鈞、趙書傑、趙啟宏。冠軍為獎金三萬元、亞軍一萬五千元、季軍一萬元、殿軍五千元。

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三十八歲的方喜樂說，能夠把冠軍獎杯留在屏東相當高興，他大學是唸文化教育系，但對咖啡相當有興趣，未來將回到恆春開咖啡店，店名就叫回春咖啡。她強調，雖然是同一種咖啡，但是每個人沖出的咖啡味道都不一樣，這就是咖啡迷人的地方。

縣長周春米表示，這次競賽有來自全國的六十四位好手，咖啡是屏東原鄉的黑金產業，十年來很多人投入這個產業，雖然屏東的產量不是很大，但是品質是最好的，顯現屏東咖啡愈來愈受到大家的肯定，未來將會走的更好，讓台灣、世界更認識屏東精品咖啡。

縣府指出，本次賽豆是使用屏東在地生產之屏東精品咖啡豆，選手們以手沖方式萃取出屏東咖啡之風味與口感，初複賽後選出八名選手進行總決賽，由選手們介紹屏東咖啡特色、沖煮技巧、風味口感等，讓民眾了解優質的咖啡，以行銷屏東咖啡並促進產業發展。

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