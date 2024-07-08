傳承古老造船文化 阿美族傳統竹筏下水

台東縣原住民族部落大學在莿桐部落辦理阿美族傳統竹筏培訓課程，昨天在杉原灣海灘辦理傳統竹筏新船下水儀式。 （記者黃明堂攝）

2024/07/08 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕為延續與傳承阿美族傳統竹筏文化，海洋委員會補助台東縣原住民族部落大學在莿桐部落辦理阿美族傳統竹筏培訓課程，昨天在杉原灣海灘辦理傳統竹筏新船下水儀式，主委管碧玲在場見證，肯定原住民傳承古老造船文化。

培訓課程 學習祖先造船工藝

台東縣政府表示，今年在莿桐部落辦理阿美族傳統竹筏培訓課程，五月四日啟動後，每週一至五由Fudafudakan船團Cinaw劉裕義團長與laway蔡文勝副團長帶領學員從砍竹、削竹、挖沙、埋竹、採藤、挖沙取竹、編綁船身、上槳座和划槳的竹筏課程，學員體驗、學習祖先的智慧和造船工藝技藝，作為南島民族文化發展基地的重要基礎，也是部落大學重大成果。

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船團團長Cinaw說，這是吸引年輕人回鄉的重要一步，將來年輕人回鄉，能在自己的海洋找到發展機會。

另外，部落也搭建「阿美族海洋學習基地」，未來杉原海灣將在莿桐部落以及海岸各部落的共同努力下，讓杉原成為東部最耀眼的景點。

管碧玲說，這艘船是海委會補助台東縣府，由阿美族人以祖先傳承的智慧，依古老方法所造的船，此處也變成造船文化基地，傳承原住民的傳統文化。

打造南島帆船 橫跨太平洋串聯世界

縣府盼未來與關島、帛琉航海大師合作，結合達悟族、阿美族等傳統船筏特色，打造屬於台東的南島帆船，希望未來橫跨太平洋跨海串聯，與南島海洋文化交流與世界做朋友，讓台東成為台灣與世界接軌的連接點。

台東縣原住民族部落大學昨天在杉原灣海灘辦理傳統竹筏新船下水儀式。 （記者黃明堂攝）

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