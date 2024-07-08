綠營反濫權 中壢議員聯合宣講

民進黨中壢區市議員聯合舉辦「反濫權護民主說明會」，發言人吳崢（右四）、不分區立委林月琴（左四）等人接力宣講。（記者李容萍攝）

2024/07/08 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市中壢區市議員昨聯合舉辦「反濫權護民主說明會」，民進黨發言人吳崢、民進黨不分區立委林月琴等人到場宣講，齊喊堅定守護台灣民主、反對國會濫權，並強調民主不能往後退，台灣不能倒退走。

吳崢表示，今年初總統大選，民進黨賴清德當選總統，國民黨立委傅崐萁、民眾黨立委黃國昌想要從立法院反攻，把國家的部會、司法、監察的權力通通搶過來，全民期待新國會會通過福國利民的民生法案，結果國民黨、民眾黨第一個搞的法案竟是國會擴權，把立委的權力變大，未來一般老百姓、公司行號、商業機密，只要有立委一紙公文來就要提供，甚至把人叫到立法院來質問。

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吳崢嘲諷國民黨「選輸就翻桌、輸不起」，再來會做很多他們過去八年做不到的事，蔡英文前總統堅持台灣主權的路線，讓台灣在國際上受到越來越多的關注，受到更多國家的尊重，經濟也越來越好，上個月美國晶片大廠輝達執行長黃仁勳等世界級科技大咖來台灣，就表示國際重視台灣，中國對此不開心，小動作頻仍，一下子把我們的漁民抓去，一下派漁船來我們海域，還推出懲治台獨廿二條新規等，而親中的中國國民黨想的只有怎麼樣讓中國開心，想把政權搶回去，想把台灣的路線改成親中路線。

包括林月琴、桃園市黨部主委黃傅淑香、市議員魏筠、徐景文、張肇良、彭俊豪、黃崇真、王珮毓、黃瓊慧，以及南投縣議員沈夙崢接力宣講，強調大藍小藍為了爭奪政治利益，無視台灣五權分立憲法，意圖將立法權凌駕行政權、司法權，這樣的國會不正常，也絕對不是憲政國家的常態。

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