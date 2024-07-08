拚社宅量能 桃園2年再建10處

桃園至明年將再建十處社宅，圖為已招租的「中路四號」社宅。（記者鄭淑婷攝）

2024/07/08 05:30

原住民入住保障5% 桃園區東門段、中壢區中興巷首批適用

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市社會住宅幾乎都是一招租就額滿，市府預計今、明兩年再陸續啟動十處社宅興建，二○三○年前可再完工四九○○戶社宅。另一方面，市政會議已經通過「桃園市社會住宅出租辦法修正案」，將原住民入住社宅比例入法，並將原本保障的三％提高到五％，今年下半年招租的桃園區東門段、中壢區中興巷社宅，將成為首批適用社宅。

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2030年完工4900戶 累計自建逾萬戶

市府住宅發展處指出，二○一四年至今已發包廿二處共六一一六戶社宅，目前已完工十四處四三七四戶，今年到明年將陸續啟動十處社宅興建，分別為中壢區內壢段、八德區茄苳段、新屋區機六、平鎮區新富段、觀音區草福段、中壢區中運段五十及二三五地號、中壢區A21、大溪埔頂營區、八德大湳都更，預計二○三○年前可再完工四九○○戶社宅，屆時市府自建社宅將超過一萬戶。

租金定為市價3到8折

住宅處表示，今年下半年將有兩處社宅完工招租，桃園區東門段預計八、九月，中壢區中興巷預計十月，除將租金定為市價的三到八折，也依「收入別」分為六級租金標準，例如：家庭成員每人每月平均所得低於桃園市最低生活費○．五倍屬第一級。

原住民住社宅比例入法

此外，桃園是為全台都會區原住民人口數最多的城市，住宅處指出，日前市政會議審議通過「桃園市社會住宅出租辦法」修正案，將原住民入住社宅的比例入法，並把原本保障的三％提高到至少五％，確保原住民族的居住權益，預計八月公告實施，下半年將招租的桃園區東門段、中壢區中興巷社宅，將是首批適用的住宅，將保留五％優先提供原住民族申請入住。

住宅處表示，本月二日於住宅諮詢審議委員會中報告桃園市社宅興辦計畫，委員對於社宅租金可負擔性表達認同，也建議將社宅納入社會福利支援系統，才能讓需要協助的住戶，得到更完善的社福資源。

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