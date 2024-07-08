苗市西山垃圾場又火警 延燒1公頃

苗栗市西山垃圾掩埋場發生火警，火勢蔓延迅速，已延燒約一公頃。（民眾提供）

2024/07/08 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市西山舊垃圾掩埋場昨天發生火警，火勢蔓延迅速，經消防局人車及空勤總隊直升機支援滅火，將火場範圍控制於一公頃內，持續灌救中。由於燃燒產生大量濃煙，環保局也展開空氣品質監測，三度在周邊下風處測得細懸浮微粒短暫超過日常平均值；苗栗市長余文忠籲請鄰近居民關閉門窗，避免對呼吸道健康造成不良影響。

細懸浮微粒短暫超過日常平均值

苗栗市西山舊垃圾掩埋場昨凌晨四點多發生火警，消防局出動大批消防人車前往灌救，到場發現大量堆置的廢棄物已全面燃燒，濃煙直衝天際，因現場水源缺乏，除透過水箱車接駁，空勤總隊直升機也支援空中滅火。

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消防局第一救災救護大隊長鄭勝峰在現場指揮，他指出，已將火場範圍控制在一公頃內，但表面火勢不易澆熄，研判下層也已燃燒，將持續灌救，也盼能降雨以利降溫。

疑天氣炎熱自燃 陸空聯手搶救中

余文忠昨早到場關心，他說，此次火災疑是連日天氣炎熱，導致堆積廢棄物內部產生沼氣，加上早期未完全落實垃圾分類，像是廢電池在高溫環境可能引發自燃；市公所也動員大型機具進行開挖，協助儘早撲滅火勢，把火災造成的影響降到最低。

環保局昨也展開空氣品質監測，於昨天上午十一點、十二點半在下風處測得細懸浮微粒一度來到每立方公尺四十八至四十九微克，下午兩點在經國路旁測站有出現六十微克，超過日常平均值的卅五微克，但都短暫持續五分鐘後隨即降低，未對人體有立即性危害。

苗栗市西山舊垃圾掩埋場去年十一月廿日也曾發生火警，當時燃燒面積約三公頃，五天火勢才完全撲滅。

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