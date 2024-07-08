考量生孩子後癌症復發 專家：家人應共同評估教養問題

凍卵前需諮詢醫師，確認身體狀況適合。（台北生殖中心提供）

2024/07/08 05:30

〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕衛福部國健署規劃醫療性凍卵補助，醫師、諮商心理師肯定立意良善，但提醒治癌經驗對癌友是痛苦回憶，且存在可能復發的陰影，癌友家人應一起評估萬一生育後復發，要如何面對孩子教養等問題。

胚胎人權也應尊重

台大醫院副院長兼兒童精神科醫師高淑芬肯定政府作法，但癌症治療帶來很大的心理負擔，也要考量復發可能性，病情變化恐影響父母對孩子的照顧能力，進而影響孩子的成長與發展。在保障病友生育權時，也應尊重胚胎人權，需在法律、倫理及對疾病和胚胎認識等，更深入討論和權衡，才能制定利於病友又符合社會倫理的政策。

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諮商心理師公會全聯會理事、南方心理諮商所院長羅惠群表示，政策對病人是好消息，尤其給廿至四十歲女性一個「希望」，但過往治癌經驗，不論是疾病連結死亡概念，或療程花費金錢、體力又承受痛苦，都讓癌友內心傷痕累累，許多人會自我懷疑是否有精力照顧小孩，甚至聯想到產後憂鬱或癌症復發恐造成更大傷害。

羅惠群提到，有些人可能有傳宗接代壓力，但又擔心寶寶出生後，萬一不幸復發影響經濟，將會減少對小孩的關注，孩子在家長治癌過程恐要提早學會自我打理生活，甚至復發奪命時，小孩要面對沒有媽媽陪伴長大等問題，都讓癌友心生恐懼，但這不是一個人的事，而是整個家庭的事，須有家族對話及諮商。

馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師臧汝芬表示，關鍵在家長的心態，健康的習慣、積極的思想和正確的價值觀能引導孩子正向發展，即使生病讓陪伴的「量」減少，但若「質」足夠，充滿愛與關懷，仍可降低傳遞負面情緒，讓孩子健康成長且充滿希望。

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