癌症年輕化 醫師：補助凍卵有急迫性

癌症年輕化趨勢讓癌友必須提前打算，才能保住「生」機。（記者邱芷柔攝）

2024/07/08 05:30

〔記者邱芷柔、林惠琴／台北報導〕癌症年輕化，癌友須提前打算，才能保住「生」機，對於中央政府規劃補助醫療性凍卵，醫師直言有「急迫性」，且歐美國家已寫入臨床指引。

歐美國家已寫入臨床指引

國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫表示，近年乳癌、大腸癌等癌症都有年輕化趨勢，在進行化學和放射性治療前，考慮為患者保存生育能力，已是國內多家醫學中心標準做法，歐美國家更寫入臨床指引，國外甚至有冷凍卵巢組織保存生育的作法。

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新光醫院生殖中心主任李毅評指出，癌友與一般民眾凍卵最大不同就是醫療急迫性，考量病人接受化、放療後，通常卵子變少且品質變差，須在相關療程前完成凍卵，以手術到化療之間約一個月最適合，且出於時間壓力，會啟動特殊療程加速進行。

台大醫院雲林分院婦產部醫師楊乙真提到，除化、放療會影響卵巢功能，荷爾蒙治療通常也要好幾年，可能錯過最佳生育年齡。許多人罹癌後忙於考慮治癌方案，無暇顧及或未來無生育打算，且治癌費用壓力已不小，凍卵保存生育能力也會增加負擔。

先凍卵再化療 圓夢生子

不過，李毅評分享，一位卅多歲乳癌患者，乳房切除後，先凍卵再化療，並於完成五年荷爾蒙治療後，將卵子解凍進行人工生殖，最近成功產下一名男寶寶，一圓當媽夢。

對於醫療性凍卵的可能風險，賴宗炫表示，不同癌症有不同復發率，大部分文獻顯示，穩定控制的癌友，有無生小孩的復發率並無顯著差異；不過，若像是肝癌、肺癌等較棘手個案，進行生育保存要審慎評估。

此外，李毅評指出，取卵往往會出現大量雌激素，有些荷爾蒙相關癌症如乳癌、子宮內膜癌等，就須調整過程，採取低雌激素療法，避免取卵造成雌激素上升，反而促進癌症生長擴散。比較特殊的是卵巢癌較不適合凍卵，即使一側卵巢罹癌，另一側正常，仍要十分小心。

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