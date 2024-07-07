桃園「大溪大禧」展演 體驗百年慶典文化

環境劇場《菜鳥來報到》由黃品文導演與慾望劇團、在地居民演出。（木博館提供）

2024/07/07 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市立大溪木藝生態博物館七月六日至廿九日舉辦「二○二四大溪大禧」活動，以普濟堂關聖帝君誕辰慶典為核心，及「沉浸在大溪的慶典文化」主軸，規劃劇場展演、踩街遊行、藝陣體驗等，讓民眾體驗大溪百年傳承的節慶生活，齊為神明暖壽。

大溪百年傳承節慶生活 為關聖帝君暖壽

木博館的劇場籌畫人游千瑩表示，今年活動規劃多場劇場展演，邀請導演編導，劇團、居民演員演出，以深入大溪人參與慶典遶境的心路歷程，在各個劇本故事設計博物館員、社頭成員及地方信徒三種角色，最後一起出現在《關聖帝君住隔壁》，從不同角度體驗農曆六月廿四日關聖帝君誕辰與大溪人生活的密切關係。

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環境劇場昨在志清亭展演，以木博館新進館員與居民互動為劇情，七日於福仁宮演出《憨子弟毋免驚》，看到大溪社頭人世代傳承與投入慶典的熱誠。

老街店家籌備慶典 13日做實境戲劇互動

十三、十四日以沉浸參與式劇場，在中央路老街演出《回老街嬉戲》，SHOW影劇團團長陳義翔導演編導，每天三場次，以拜拜會用到的供品做橋段，看戲民眾隨著劇情與永珍香餅舖、萬里香豆干、第一商行雜貨店家，做實境戲劇互動，體驗大溪人如何籌備慶典。

廿日下午四點「百工百業精華踩街」，號召二百人從老城區的六廿四故事館，踩街至福仁宮，認識遶境陣列、百工百業及特色藝陣，另有表演藝術家張逸軍從普濟堂出發踩街；廿一日在普濟堂廟埕有文化劇場《關聖帝君住隔壁》，導演謝淑靖說，劇場為雙面舞台，多角度演出故事場景，帶領觀眾體驗遶境，演繹社頭、居民、木博館如何協作為帝君慶生。

壓軸活動 31社頭分兩天遶境、為神明祝壽

大溪普濟堂總幹事邱益興表示，廿八、廿九日舉行關帝聖君誕辰慶典暨遶境儀式，延續往年傳統從普濟堂出發，共卅一個社頭分兩天遶境為帝君祝壽，參加人潮預料愈來愈多。

活動期間也辦藝陣體驗，由社頭成員當講師，帶領民眾學習將軍、北管等傳統藝陣技藝，還有木雕工藝的手作課程等。

往年「大溪大禧」活動吸引眾多人目光。（木博館提供）

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