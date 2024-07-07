板橋轉運站 竟播福建省中資廣告

板橋轉運站電視牆播放疑似中資公司的廣告，議員質疑市府是否未落實委外內容把關。（黃淑君提供）

2024/07/07 05:30

議員質疑未把關 新北捷運公司：影響觀感已下架

〔記者黃子暘／新北報導〕位於新北市政府對面的板橋轉運站外牆設置電視牆，昨天被民眾發現播放中國「福建省」某集團廣告，市議員黃淑君質疑市府未落實把關。新北捷運公司總經理吳國濟回應，電視牆及後台軟體均由國內廠商製作，符合資安法規，當初審核廣告時已請廠商移除，初步了解可能廠商誤植舊檔案，將加強檢討審查監管機制。

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電視牆位於市府對面 廣告曝光率高

黃淑君指出，她昨日一早到現場觀察，十分鐘拍到二次「福建省」廣告，換算播放頻率約三至五分鐘一次，板橋轉運站進出人潮多，且位於交通要道，暑假期間有兒童藝術節、年底新北耶誕城將在市民廣場登場，來往民眾都會看見廣告，市府分明有雙北世界壯年運動會等活動可以宣傳，結果竟以長秒數、高頻率播出中資公司廣告，質疑市府未落實把關廣告製播，採購案合法性有疑慮。

黃淑君說，捷運公司給予廣告原檔影片，含有「福建省」字樣的畫面迅速消失，但她在現場拍到的字樣至少停留二秒，質疑捷運公司未如實說明。

捷運公司：疑廠商誤刊舊檔案

捷運公司回應，板橋轉運站電視牆及相關後台操作軟體由國內廠商製作與出資，符合資通安全管理指引規定，廣告內容是代理商品牌廣告，相關文字造成民眾疑義、影響觀感，已請廣告公司下架影片。吳國濟澄清，公司對廣告有審核機制，如影響善良風俗、色情、賭博等內容都不能播出，初步了解，公司審核時已請廠商把相關文字移除，可能廠商修正後誤刊舊檔案，事件尚在內部調查。

至於是否有違法疑慮？吳國濟表示，電視牆後台符合資安法規要求，此案是單純廣告廠商的廣告內容疑似錯置導致，將請廠商詳細說明，有違合約處將依契約處理。他強調，未來不能再犯，將檢討廣告的審核、上刊機制，並建立下架機制。

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