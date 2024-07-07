三峽藍染節 藍鯨意象守護海洋

今年運用藍染與植物染技法，設計藍鯨、魚群、水母群等眾多海洋生物造型的藝術裝置。（記者翁聿煌攝）

2024/07/07 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「三峽藍染節」昨天開幕，今年以「永續．藍海」為主題，在三峽老街、歷史文物館及區公所周邊，透過藍染技法結合環保材料及運用錯視藝術，打造一片藍染海洋世界，還有大型「藍鯨」裝置藝術，本週起連續三個週末假日都有精彩活動，持續至廿八日。

新北市長侯友宜表示，藍染節開辦至今已有廿三年歷史，兩年前開始運用藍染技法，跨域發展大型藝術裝置，顛覆民眾對藍染只能染在布料上的刻板印象，也成功開創藍染藝術發展的新領域，今年主題選擇海洋生態系最大的生物「藍鯨」，象徵三峽藍染值得大家共同維護與支持，期盼透過創新及傳承，讓藍染傳統技藝孕育出新能量。

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三峽區公所結合聯合國永續發展目標SDGs議題，與藝術團隊自然色工作坊合作，運用藍染與植物染技法，利用大量回收材質及製程無污染的藍染染布，設計藍鯨、魚群、水母群等眾多海洋生物造型的藝術裝置，將三峽老街打造為一座夏日限定的海底古城，漫遊在藍染海洋之中。

系列活動包含十三日「藍染音樂會&文創市集」、「特展創作講座」及廿日壓軸登場的「藍染繪本分享會」、「街頭藝人表演&文創市集」，活動期間歷史文物館規劃「藍染節特展─永續與藍海」，展出藍染職人作品，另外，民眾到指定的工作坊體驗藍染DIY，可享限量優惠。

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