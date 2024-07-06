（台中）警用機車450輛換新 電動續航80公里

台中警用機車首度大規模汰換，450輛電動機車昨天亮相。（市警局提供）

2024/07/06 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局今年一口氣汰換巡邏機車四百五十輛，採購的兩款電動機車昨天交車，現場四百五十輛電動機車齊亮相，場面相當壯觀，但基層質疑電動機車有續航力、降速問題，警局表示，這批電動機車用於執勤續航約八十公里，在攔截圍捕不會有問題，將逐年汰換更新巡邏機車。

最高時速95 零加速至50最快3.5秒

台中市警察局昨舉辦電動巡邏機車交車典禮，包括「睿能Gogoro 2 Police SV」和「光陽S7 Keyless」兩款型號，安全最高速度可達每小時九十至九十五公里，零至五十公里加速時間僅需三．五至四．四秒，且每輛電動機車都配有同步煞車系統、抽取式電池，車身前後裝有行車記錄器、紅藍警示燈，可提升警員執勤效能和安全。

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市警局長李文章說，這是台中市警方首次大規模汰換、採購電動機車，編列六四三五萬元添購汰換四百五十輛，將發到十五個分局及所屬派出所，未來六年內全面更換，淘汰燃油車將優先提供學校教學，以及其他局處使用。

針對基層質疑電動車蓄電量問題恐會發生降速該如何因應？市警局指出，攔截圍捕過程警方會同步啟動跨單位執行，經評估若單一機車有降速情形，仍會有許多備援警力趕赴支援，另偏鄉山區有越野需求，則會保留部分燃油車。

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