（台中）國1后里至大雅拓寬 尖峰時速估升至92公里

立委楊瓊瓔服務處昨召開「國道1號后里至大雅路段拓寬建設計畫」說明會。（立委楊瓊瓔服務處提供）

2024/07/06 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕國發會近日通過「國道一號后里至大雅路段拓寬建設計畫」，由單向三車道拓寬為四車道，尖峰時段平均時速提升至九十二公里並節省行車時間，立委楊瓊瓔服務處昨邀相關單位辦理地方說明會，反映路線、徵收拆遷未被採納等問題，高公局允諾將意見納入細部設計參考，依規劃期程，估二○三二年完工。

至大雅系統 節省12至16分鐘

高速公路局副局長彭煥儒會中說明，該拓寬計畫主線雙向各拓寬一車道，全長約十二．五公里，總經費約一六八億元，尖峰時段平均時速自六十二公里提升至九十二公里，另后里至大雅系統可節省十二分鐘，豐原至大雅系統可節省十六分鐘，有助解決國一台中區段交通瓶頸。

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居民建議高架 高公局︰徵地更多

會中社口里長陳金地、圳前里長陳木生等關心路線、徵收用地、拆遷房舍、機車專用道、利用大圳路設交流道及高架方案等問題，彭回應指出，本計畫通過南入匝道，至於南出、北入匝道牽涉都市計畫變更，至少還要再耗時二至三年，且台十線要配合拓寬，而高架方案需徵收更多用地及拆遷房舍，評估對紓解交通沒有太大助益。

彭煥儒進一步表示，本拓寬計畫經綜合規劃、環評作業等階段，今年七月二日通過國發會審議，待建設計畫報行政院核定後，將循序辦理工程設計、 用地取得及發包施工等後續作業，允諾將地方意見納入細部設計參考，完成後會再辦說明會向鄉親報告詳細路線，依照期程，估在二○三二年完工。

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