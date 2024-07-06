（台中）中興堂閒置 評估做電競館或拆除

中興堂年久失修閉館閒置5年，目前圍籬圈圍，台體大積極尋求轉型。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/06 05:30

年久失修 閉館5年 台體大積極尋求轉型再利用

〔記者蘇孟娟／台中報導〕座落於台中市北區的中興堂是台中第一座演藝廳，曾是台中重要的表演場館，國立台灣體育運動大學接手後，因建物年久失修，修繕經費估需兩億，學校無力負擔維管費用，閉館迄今五年，因台中市府無意承接，台體大指出，正積極尋求評估轉型做電競館或拆除重建大樓，盼能早日再利用。

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修繕經費估需2億 校方無力負擔

北區議員陳俞融與陳文政均強調，中興堂產權雖為台體大所有，但土地屬於台中市政府，市府應更積極協助活化；陳俞融指出，因中興堂曾是市民重要藝文記憶，她反對拆除，將找中央級民代會勘，並爭取中央經費促成活化；陳文政則認為，北區公有土地有限，建議市府收回重建新大樓再利用，也將尋求立法院副院長江啟臣協助活化。

議員促市府接手 爭取經費活化

中興堂一九七二年啟用，二○一二年移撥給台體大教學使用，因建物及設施年久失修，舞台白蟻腐蝕，音響、燈光等設施逾使用年限，不符合教學及演藝所需，台體大評估約需二億元整建，跟中央爭取經費無著，校方又無力負擔下，二○一九年校務會議通過停止中興堂營運，中興堂封閉迄今。

因地處北區中心，空間閒置更淪街友聚集地，地方怨聲載道，台體大近來為避免藏污納垢，以景觀式圍籬圈圍，禁止閒雜人等進入；台體大指出，因土地是台中市府所有，原希望市府能接手，但日前市府會勘後無意接手。

台體大指出，因已封閉五年之久，校方了解地方期盼中興堂能加速活用的期待，目前積極尋求轉型再出發，包括有電競協會爭取做電競場館，另校方也評估爭取經費興建多功能大樓，未來除供教學，部份空間釋出為民眾所用，活化空間。

台中市副市長鄭照新指出，中興堂場館因屬中央所有，會協助台體大找尋資源或輔導以營運移轉（OT）方式再利用。

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