屏縣公部門暑期工讀 錄取率4成多

屏東縣政府公部門暑期工讀受到青年歡迎，昨天舉行教育訓練。（記者羅欣貞攝）

2024/07/06 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕大專青年公部門暑期工讀為屏東縣政府行之有年的計畫，受到青年學子歡迎，今年吸引六百六十人報名，經面試錄取兩百七十五人，錄取率四成多，學生們本月起已到縣府各局處展開兩個月的工讀，有幼保系學生到科教中心工讀，表示可以學以致用。

縣府勞青處長李雨蓁指出，縣府從二○一五年起執行暑期工讀計畫，今年工作性質相當多元，包含勞青處於屏東智慧農業學校的「農夫小學青年Hi Ligh計畫」，讓學生體驗策展相關流程並導覽民眾參觀；傳播暨國際事務處有「涉外事務職場教育計畫」，讓學生協助縣府接待外賓及增加國際交流等。

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台東大學黃子涵即將升大三，此次在警察局工讀，她表示，要幫忙製作反詐騙的宣導影片，因為在校學的就是影片、動畫、遊戲等數位製作，可以將專長運用在工讀上；銘傳大學鍾嘉得表示，今年是第二次到縣府工讀，都在衛生局，去年以數位媒體協助遠距醫療宣導、今年則是愛滋病防治，要製作兒歌與宣導影片。

縣府也鼓勵學生參與「屏東青航站2.0」活動，領取青航護照並實際走訪屏東各青年基地，打卡拍照或參與課程、市集活動，完成集章就能領取價值六百九十九元的青航一卡通，期許青年在屏東「留久久」。

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