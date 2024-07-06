世界巧克力大賽 屏東曾志元再奪金

屏東巧克力業者曾志元是ICA常勝軍。（記者陳彥廷攝）

2024/07/06 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕多次在「世界巧克力大賽」（ICA）奪金的屏東巧克力業者曾志元，今年以一○○％純黑巧克力再次在該賽事鍍金，他說，能再次奪獲獎，是對他研發可可豆發酵技術的肯定。

以一○○％純黑巧克力勝出

致力推廣原豆製純黑巧克力的曾志元，是ICA常勝軍，他在二○一八、一九、二○、二三及今年共獲得十七面金牌，今年以「一○○％黑巧克力」奪金，更是難能可貴，他說，他的產品是從可可樹上摘下後，經二十道手續製成的純黑巧克力，絕無任何添加物，難度相當高。

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曾志元表示，巧克力要在高等級的競賽中脫穎而出，發酵是最大關鍵，他多年鑽研，將早年研究昆蟲幼蟲食物發酵木屑的技術帶入，開發出具突破性的可可豆發酵技術，連年獲得ICA國際評審青睞，也吸引許多世界各地巧克力愛好者關注。

曾志元在今年ICA亞太區共獲得一○○％純黑巧克力金牌、一○○％特殊金牌、成長國家特殊金牌、直接交易特殊金牌及巧克力製作商特殊金牌等共五面金牌，表現傑出。

可可豆發酵技術是關鍵

屏東縣政府指出，ICA主旨是為表彰優秀的可可巧克力製造商，並透過可追溯產地來源資訊，推廣支持優質的可可種植者。

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