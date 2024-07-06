防「職業性認養」 屏縣動保條例通過

屏東縣重視動物保護，新啟用的屏東縣動物之家還提供寵物美容等服務。（記者羅欣貞攝）

2024/07/06 05:30

曾違動保法或一年內認養4隻以上者 不得認養犬貓 最快7月公告實施

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣動物保護自治條例昨天在議會三讀通過，針對拒絕調查取締的繁殖業者、未防止外籍移工宰殺犬貓的雇主、攜帶寵物進入公共場所卻未有防護措施的飼主等開罰，另為遏止屏縣曾出現的職業性認養，更創新規定「曾因違反動保法確定或一年內認養四隻以上者」等行為，不得認養犬貓，最快七月公告實施。

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繁殖業者拒調查取締 最高罰10萬

縣府農業處長鄭永裕表示，動物與寵物目前雖然都受有中央制定的動保法保護，但細節仍有模糊地帶，農業處特別參考其他縣市動保作法，制定一套適用屏東縣的自治條例，例如「縣府得拒絕認養」就是創新條例。

該條例規定，認養犬貓有下列情形之一者，縣府得拒絕其認養，包括違反動物保護法曾經裁處罰鍰或經法院判決有罪確定、一年內曾經遺失或認養四隻以上，經評估不宜認養、以他人名義認養、其他經縣府評估不適宜認養者。

進公共場所無防護措施 飼主要罰

鄭永裕說，有些民眾會不斷認養犬、貓，不久後又棄養，還時常遭人檢舉不當飼養，又或是認養之後並非自己飼養，而是轉交給別人飼養，為遏止類似「職業性認養」惡習，特別訂此規定。

屏東縣曾發生寵物繁殖業者遭檢舉虐待動物等違規事項時，不讓農政單位人員入內調查，農業處為此參考新北市及台北市作法，規定業者若規避、妨礙或拒絕相關人員進入調查、緊急保護安置，可處一萬元至十萬元罰款。

外籍移工宰殺犬貓 雇主連坐罰款

最常發生飼主因未繫好寵物、導致寵物傷人的狀況，屏東縣動保自治條例並規定，攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入場所，未使用鍊繩、箱籠或其他適當防護措施，且經勸導拒不改善者，可處一千五百元至一萬五千元罰款。

另外，因國土民情及法規不同，曾發生過外籍移工宰殺犬貓食用或販賣情事，農業處參考桃園市及台中市作法，規定雇主若未防止外籍移工在工作場所、宿舍或其他活動空間宰殺犬貓，可處七千五百元至七萬五千元罰款。

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