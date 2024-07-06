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運13頭豬到蘭嶼 登島已8死

2024/07/06 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕離島交通船一向負責重要任務，四日收到的貨運卻是十三頭來自台東的活豬，本要於今天（六日）新屋落成後宴賓客，疑中暑且長途運送，登島已有八死，來不及找出責任歸屬，族人只好又找了原商家再送七頭，所幸昨天全數存活送上島，族人儀式沒被耽誤。

蘭嶼籍縣議員董昌華表示，肉商與船公司各有其說法，是單純交易糾紛，仍視族人在儀式後如何處置，讓賓客見到活豬後宰殺，烹煮時讓新屋有煙燻是重要儀式感也吃得安心，獲得活豬對族人十分重要。

肉商半價補送7頭存活

案件為肉商委託船公司運送，為兩業者間交易，民眾轉述，肉商認為自己送活豬到港邊。船公司姚姓業者則表示，「有的豬登船前已經口吐白沫」，以往僅送一、二頭活豬，這次太熱、豬多，「人都可能會中暑」，這次補送免除肉商運費，但貨船非專業運送活物，亦早向肉商述明。交易後續仍視族人意見及業者協調。

地方民眾表示，發現豬隻死亡後，族人又向同家肉商反應，肉商則以半價再賣出另七頭活豬，死亡豬隻還是族人請怪手挖洞掩埋，無法再食用。離島運送活物多元，船公司也曾送活羊至綠島配種，送豬上蘭嶼更頻繁，加上天氣熱才產生特別的交易糾紛。

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