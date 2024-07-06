《桃園》13作者參展 桃園國際動漫大展開鑼

桃園市長張善政（左四）穿上學生制服，扮演漫畫家林政德名作角色，宣傳動漫展。（記者黃政嘉攝）

2024/07/06 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「二○二四桃園國際動漫大展」在中原文創園區第三倉庫進行到廿一日，以「動漫夢想家—讓我們一起追光吧！」為主題，邀請我國、日本、馬來西亞、香港共十三位知名漫畫創作者參展，觀眾可以欣賞各漫畫家名作的經典場面，包括我國漫畫家林政德經典校園青春漫畫《YOUNG GUNS》、日本漫畫家三浦滿的南瓜酒作品、日本漫畫公會理事倉田芳美《廚藝小天王》等。

桃園市長張善政昨穿學生制服，扮演《YOUNG GUNS》主角袁建平宣傳動漫展；林政德說，看到大家扮演作品角色，感到驚喜，如漫畫中角色一樣親切，《YOUNG GUNS》描述高中生在升學主義下，追求自己打棒球，達成夢想的勵志故事。

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文化局今年設「漫畫光譜」、「動畫光景」、「遊戲光彩」三大展區，七月廿日邀請《名偵探柯南》分飾怪盜基德和工藤新一的知名聲優山口勝平，攜手兒子山口龍之介同台演出。

文化局文創影視科長郭俊麟表示，漫畫區也有由台灣漫畫史學達人洪德麟的收藏品打造「歷史光廊」特展，展出《漫畫臺灣史》等經典書刊，一探台灣漫畫發展脈絡，兼顧娛樂與知識。

「動畫光景」區是宏廣公司首次曝光迪士尼卡通與《藍色小精靈》、《Keroro軍曹》等知名動畫手繪稿，現場還有《名偵探柯南》最新電影還原場景、《我推的孩子》夢幻舞台場景及精彩畫作。

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