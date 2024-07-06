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《桃園》溪口台社區 金牌農村選拔奪銀

桃園市復興區溪口台社區長期致力於小米復育。（農業局提供）

桃園市復興區溪口台社區長期致力於小米復育。（農業局提供）

2024/07/06 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕第三屆全國金牌農村社區選拔，共九七四個社區報名角逐，經過各縣市初賽，四十五個社區進入全國賽，最後選出金、銀、銅牌與優等的廿二個社區，其中，桃園市復興區溪口台社區摘銀、大溪區南興社區則獲優等。

溪口台社區以泰雅文化為核心，透過溪口台文化學習基地，結合泰雅工藝，從藤編、口簧琴製作、傳統建築、小米復育運用、苧麻取絲及編織技巧，提供遊客學習與體驗場域；社區內有四處有機農園，復育十八種原生菜，除融入餐飲，更製作成沐浴商品，帶動產業發展。

部落由獲文化部認證「人間國寶」林明福吹響口簧琴，帶領孩童吟唱古謠，展現傳統文化的世代傳承，同時推廣海外交流，定期辦理南島國家祈禱會，帶領南島民族跨海交流，讓世界看到臺灣。

大溪區南興社區以庄頭最重要的信仰神農爺五穀大帝，積極推動「神農文化祭」，提供青年做為創生基地，也致力於濕地知識傳授與植物保種，打造濕地復育基地，成立濕地小學堂，獲國家環境教育獎肯定。

市府農業局長陳冠義表示，去年評選出溪口台、南興兩社區代表桃市參賽，並請專家學者協助實勘路線規劃及走訪排演，以展現社區獨特風貌，兩社區憑藉著過去文化保存、現今地方推廣及未來社區亮點，脫穎獲得評委群的認同。

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