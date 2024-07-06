《桃園》桃、韓合作 推美術館裡的「書」展覽

韓國國立現代美術館策展人裴原正（中）為民眾導覽「美術館裡的『書』：韓國現當代書藝展」。（記者周敏鴻攝）

2024/07/06 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市立美術館與韓國國立現代美術館（MMCA）館際合作，在橫山書法藝術館舉辦「美術館裡的『書』：韓國現當代書藝展」，展期到十月廿一日，展出九十五件作品，包括孫在馨「李忠武公碧波津戰捷碑拓本」、金忠顯「趙星臣陶山歌」、李應魯「周易六十四卦次序圖」等韓國重要文化遺產，讓民眾更認識韓國自第二次世界大戰後的書法藝術發展與流變。

韓國現當代書藝展 展出95件作品

橫山書藝館昨辦預展記者會，市府文化局長邱正生、桃美館代理館長張至敏與韓國駐台代表李殷鎬、韓國國立現代美術館長金成喜等人聯袂出席，眾人都期盼台韓透過書法藝術交流，開啟東亞當代藝術世界對話途徑。

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MMCA策展人裴原正說，規劃四大展區，「書如其人：韓國近現代第一代書藝家」讓人看到韓國書法自書寫實用的功能中解放，更強調藝術功能；「再談書藝：現代書法的實驗與突破」凸顯韓國現代書法注重書法形象，是「看」的書法而非「讀」的書法；「以書繪畫，以畫寫書」則探討韓國現代藝術與書法的關係；「融入設計，擁抱日常」訴說電腦與手機取代硬筆、毛筆後，人們更關注字體的設計。

邱正生說，展品中還有漢字書法、日本書道與西洋現代藝術的應對等，為促進台韓間書法的研究、交流，今天上午十點在市立兒童美術館，還有論壇「亞洲『書』藝術：現代與當代的交匯」，由兩國學者專家探討韓國戰後書藝的發展歷程、與台灣書法的發展比較等，活動詳情可瀏覽桃美館官網。

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