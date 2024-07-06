《桃園》蓋公園挖出垃圾 議員促追究責任

市府斥資近八千萬元打造八德區楓樹腳公園為旗艦型特色公園，其中高架景觀棧道已大致完工。（記者謝武雄攝）

2024/07/06 05:30

楓樹腳特色公園延宕1年 還追加3千萬

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府在八德區楓樹腳打造旗艦型特色公園，原訂去年十月完工，今年初啟用，未料工程開挖後發現大量垃圾，不僅延宕工期，還追加工程經費三千萬元，預計今年十月才會完工。市議員呂林小鳳會勘要求市府追究基地被埋垃圾的責任，並督促工程進度，勿讓市民一再失望。

工務局認未先鑽探 花一年多清理

工務局官員表示，楓樹腳公園因屬淺開挖工程，事前未做鑽探，動工後發現地下埋有家電碎料、單車內胎等廢棄物，數量多達二千立方公尺，清理就花了一年多的時間，由於該土地是軍方無償撥用，經協商清運費用由市府負擔，興建費用也由八千萬元增至一億一千萬元，未來類似工程會將鑽探列入標準作業程序，避免情況重演。

請繼續往下閱讀...

工務局設計楓樹腳公園建置一座全國最高十六公尺長頸鹿遊戲塔，產品已完工，基於使用安全及確認品質驗收無虞，工廠正在模擬遊戲塔（溜滑梯）的安全性，如果順利，八月中旬就可以現場安裝。

長頸鹿遊戲塔 擬8月中現場安裝

官員說，依衛生福利部「兒童遊戲場設施安全管理規範」，長頸鹿遊戲塔應取得檢驗機構出具認證標誌報告，陳報主管機關核備後，方可開放使用。

由於工程一再延宕，地方議論紛紛，呂林小鳳日前要求現勘。她認為，營區被埋垃圾不可思議，市府應追究相關單位責任，另因垃圾造成工程延誤，從去年十月底完工，先更改至六月底，又延至今年十月，一再跳票讓地方無法接受，她與鄉親都要求市府做好工程進度的督促工作，工程驗收必須確實。

楓樹腳公園為八德區旗艦型特色公園，基地位於瑞發里、瑞泰里，佔地約三．五公頃，內容包括高架景觀棧道、長頸鹿遊戲塔、共融式遊戲場等，除長頸鹿遊戲塔外，其餘大致完工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法