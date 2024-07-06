南投紅龍果農批麥玉珍 傷害台灣農業技術

投縣是全國火龍果種植面積最大的地方，果農批評偷渡種植嚴重傷害台灣農業技術。（記者劉濱銓攝）

2024/07/06 05:30

多年培育「大紅種」技術 如外流他國將造成嚴重農業損失

〔記者劉濱銓／南投報導〕民眾黨立委麥玉珍，因自爆將台灣紅龍果「偷渡」回越南種植引發爭議。南投縣果農表示，越南沒有「大紅種」的火龍果，若真讓國外種出紅龍果，到時「誰要跟台灣買」，並批評偷渡種植嚴重傷害台灣農業技術；南投縣長許淑華昨出席新住民社區據點啟用時呼籲，麥玉珍應加強對法規的了解，避免模仿效應。

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麥行為已違反植物品種及種苗法

立委麥玉珍日前出席農業部紅龍果外銷日本記者會，自爆曾將台灣紅龍果帶回越南種植，由於該行為嚴重影響台灣火龍果外銷，且違反植物品種及種苗法，引起各界譁然。

國外若低價搶市 衝擊台灣競爭力

南投縣是全國火龍果種植面積最大的縣市，集集鎮果農說，台灣紅龍果外銷量相當少，越南火龍果栽種技術也不如台灣，僅有白肉品種，台灣種植紅龍果也是經過多年培育，才有如今品質可達外銷的成果，一旦被有心人帶到國外，甚至培育成功，到時國外都有了，「誰要跟台灣買」，這種行為將造成嚴重農業損失，相當不可取。

恐引發新住民模仿 麥應多了解法規

尤其台灣栽培紅龍果較為精緻，不僅會「疏果」生產碩大果實，在肥料施用與田間管理也較國外用心，倘若國外也能生產紅肉品種，運用其低廉或充足的勞動力，甚至以低價方式販售，將衝擊台灣紅龍果的競爭力，希望台灣做好品種保護，政府也可多行銷到國際，協助果農開拓市場。

許淑華表示，麥玉珍是新住民的代表，日前出席火龍果相關活動，上台致詞有時是為了跟台下民眾拉近距離，但有關帶紅龍果回越南栽種的行為，可能引發其他新住民的模仿，呼籲麥對相關法規應多加了解，惟麥既然喜歡台灣火龍果，南投也是主要產區，歡迎她幫忙行銷到越南及其他國家，並呼籲中央協助加強外銷，讓台灣水果有更多銷路。

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