為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

南投紅龍果農批麥玉珍 傷害台灣農業技術

投縣是全國火龍果種植面積最大的地方，果農批評偷渡種植嚴重傷害台灣農業技術。（記者劉濱銓攝）

投縣是全國火龍果種植面積最大的地方，果農批評偷渡種植嚴重傷害台灣農業技術。（記者劉濱銓攝）

2024/07/06 05:30

多年培育「大紅種」技術 如外流他國將造成嚴重農業損失

〔記者劉濱銓／南投報導〕民眾黨立委麥玉珍，因自爆將台灣紅龍果「偷渡」回越南種植引發爭議。南投縣果農表示，越南沒有「大紅種」的火龍果，若真讓國外種出紅龍果，到時「誰要跟台灣買」，並批評偷渡種植嚴重傷害台灣農業技術；南投縣長許淑華昨出席新住民社區據點啟用時呼籲，麥玉珍應加強對法規的了解，避免模仿效應。

麥行為已違反植物品種及種苗法

立委麥玉珍日前出席農業部紅龍果外銷日本記者會，自爆曾將台灣紅龍果帶回越南種植，由於該行為嚴重影響台灣火龍果外銷，且違反植物品種及種苗法，引起各界譁然。

國外若低價搶市 衝擊台灣競爭力

南投縣是全國火龍果種植面積最大的縣市，集集鎮果農說，台灣紅龍果外銷量相當少，越南火龍果栽種技術也不如台灣，僅有白肉品種，台灣種植紅龍果也是經過多年培育，才有如今品質可達外銷的成果，一旦被有心人帶到國外，甚至培育成功，到時國外都有了，「誰要跟台灣買」，這種行為將造成嚴重農業損失，相當不可取。

恐引發新住民模仿 麥應多了解法規

尤其台灣栽培紅龍果較為精緻，不僅會「疏果」生產碩大果實，在肥料施用與田間管理也較國外用心，倘若國外也能生產紅肉品種，運用其低廉或充足的勞動力，甚至以低價方式販售，將衝擊台灣紅龍果的競爭力，希望台灣做好品種保護，政府也可多行銷到國際，協助果農開拓市場。

許淑華表示，麥玉珍是新住民的代表，日前出席火龍果相關活動，上台致詞有時是為了跟台下民眾拉近距離，但有關帶紅龍果回越南栽種的行為，可能引發其他新住民的模仿，呼籲麥對相關法規應多加了解，惟麥既然喜歡台灣火龍果，南投也是主要產區，歡迎她幫忙行銷到越南及其他國家，並呼籲中央協助加強外銷，讓台灣水果有更多銷路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播