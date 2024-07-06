原嘉義農場招商 固定權利金剩1折

2024/07/06 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕毗鄰曾文水庫的退輔會彰化農場嘉義分場（原稱嘉義農場）十五年來招商不順遂，淪為蚊子農場，被審計單位糾正。彰化農場場長胡發韜表示，經檢討後，上月底重新上網公告促參案招商文件，其中固定權利金由每年一千兩百萬元大幅調降至平均每年一三六萬餘元，希望增加投資誘因下，順利找到優質合作夥伴，再造農場風華。

嘉義分場占地四十公頃，為退役官兵開發，二○○四年起委由劍湖山集團經營，二○○九年八八風災受到重創而結束營業，之後數度招商營運時間都不久。審計單位認為，係收益評估過於樂觀，致業者無力負擔而失敗收場，行文糾正，要求速謀對策，讓農場早日恢復營運。

請繼續往下閱讀...

胡發韜說，已於六月廿七日上網公告為期九十天的「彰化農場嘉義分場 BOT+ROT案促參案」招商文件，招商條件大幅增加投資誘因，固定權利金由每年一千兩百萬元調整為前三年六個月免收，三年六個月至第十年每年一百萬元，再每十年調高，平均下來每年一三六萬餘元，等於是打一．一折。

至於變動權利金，最低也降為前十年一％，特許年限延長為五十年（績效良好得續約一次廿年），七月五日起陸續辦理招商說明會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法