嘉市病毒感染大增 月中進高原期

嘉義市診所協會理事長陳明煌呼籲輕症多利用診所或醫院門診就醫。（記者王善嬿攝）

2024/07/06 05:30

〔記者王善嬿、蔡宗勳／嘉義報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、流感疫情上升，嘉義市衛生局監測，六月廿四至卅日當週的病毒感染醫院門、急診就診人次達一六五九人次，較前一週增加四六三人次，上升卅八％，預估七月中旬進入高原期，衛生局昨通令轄內醫療院所張貼戴口罩標語，呼籲民眾加強個人衛生習慣，勤洗手、戴口罩、打疫苗等防疫措施。

市衛生局長廖育瑋、嘉市診所協會理事長陳明煌昨向民眾呼籲，若輕症或非緊急醫療需求，可運用診所或醫院門診就醫，嘉市有五家急救責任醫院開設呼吸道門診，請民眾將急診資源留給真正需要的緊急傷病者使用。

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廖育瑋說，國內新冠疫情目前處於流行期，疾管署評估七月中旬後可能進入高原期，自七月起，嘉市醫師公會與衛福部疾病管制署合作於嘉市四十二家醫療院所備有COVID-19家用快篩試劑，提供民眾就醫時使用。

陳明煌建議，六十五歲以上長者、孕產婦或有慢性病史等，具重症風險因子族群，若COVID-19篩檢陽性，請儘速到嘉市四十八家備有口服抗病毒藥物合約機構就醫，降低引發併發症或導致死亡風險。

嘉縣衛生局長趙紋華表示，衛生局持續監控COVID-19重症通報狀況，目前全縣有廿五家診所提供免費快篩。

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