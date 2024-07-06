竹縣科技執法 上半年取締2.1萬件

2024/07/06 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣交通違規科技執法今年增至十九處，警察局分析上半年取締狀況，總計二萬一千餘件中，超過半數是未依標誌標線號誌行駛，違規地點最多是在竹北市光明六路與縣政二路口，為上國道一號竹北交流道，也是新竹科學園區上班族通勤的主要路線之一。

警察局交通隊統計，今年一到六月上半年，全縣十四處科技執法（不含七月一日上路的五處），總計二萬一一○二件，較去年同期一萬七四一四件增加三六八八件，但設置地點的交通事故件數，減少了五十一件，顯示科技執法發揮效果。

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多為未依標誌標線號誌行駛

進一步分析上半年的統計，違規最多的是未依標誌標線號誌行駛有一萬一八八五件，其次是超速三八五二件，第三是違規停車三三六一件。

未依標誌標線號誌行駛的違規地點前三名依序為：竹北市的光明六路與縣政二路口、自強南路與文興路口、湖口鄉的台一線新興路與中華路口。這三處地點分別為通往國道一號、經國橋往新竹市、往湖口工業區的交通要道，上下班時間車流量大，因此違規件數較高。

超速部分，前三多違規地點依序是，台十五線鳳鼻尾隧道、湖口鄉中山路與達生路口、竹北市自強南路與文興路口。

違規停車部分，最多是在高鐵新竹站四號出口前道路，因該道路只供下車不能上車，等停旅客須至臨停區或停車場；其次是竹東鎮中興路與學府路口周邊，第三是竹北市自強南路與文興路口周邊。

今年七月一日起新增的五處科技執法，分別位於竹北市光明六路與自強北路口、自強南路與自強南路五十九巷口、新豐鄉新興路與建興路口、關西鎮正義路與中山路口、竹東鎮北興路與東林路口，全為取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規。

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