竹北市場悶熱 攤商怨賣命賺錢

攤商抱怨，雖自裝多支電風扇，但吹出來都是熱風。 （記者廖雪茹攝）

2024/07/06 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕天氣酷熱，新竹縣竹北市場昨天近午有一名婦人突然暈厥；有攤商表示，市場老舊沒有冷氣，客人抱怨好熱，做生意像「賣命」賺錢，六月以來已有多人身體不適，希望主管機關設法協助改善。

公所︰安裝通風扇、更新排風扇

竹北市公所回應表示，過去曾裝置水霧設施，但攤商反映效果不佳而取消，去年底已在市場各入口安裝通風扇，並更新老舊大型排風扇改善；竹北市場面積約二千一百五十平方公尺，因非屬一般室內密閉空間，將評估其他改善措施。市公所繼完成三座市場公廁改建等公設，今年再爭取到經濟部補助一千四百五十萬元，加上自行編列三千萬元投入市場環境改善工程，其中包括施作截油槽，將改善排水溝淤積等問題。

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近月紛傳攤商、民眾身體不適

竹北市場攤集區理事長陳慧心表示，六月廿日上午她先生在市場準備粽子食材，突然呼吸困難喘不過氣，幸好其他攤商救助，送醫後撿回一命；當天也有一名孕婦逛市場時身體不適。類似的情景，自六月以來已發生多起，救護車進出市場救護，讓攤商們看了好擔心。

昨天一名買菜婦人也因身體不適暈厥，消防救護人員獲報趕到救治。市公所說，經關心，婦人本身有心臟問題。

陳慧心說，竹北市場有五十四年歷史，設備老舊，半開放空間擠了近一百五十攤，假日人擠人；屋頂不夠高，通風不良，還沒入夏就十分悶熱，客人抱怨連連，攤商從早晨、甚至凌晨持續工作到中午更是吃不消，像她的攤位裝了四支電風扇，但吹出來都是熱風，許多業者收攤後都去按摩、拔罐及看醫生。

攤商們希望主管機關協助改善整體環境，裝設可調控場內溫度或是促進空氣流通的設備，油污淤積的舊式排水溝也一併改善。

此外，一名六十七歲賴姓水電工人在建築工地裝設電燈時，突然不醒人事，幸經同事與消防員聯手成功搶命。

竹北市場老舊沒冷氣，攤商表示，客人抱怨好熱，做生意像「賣命」賺錢。（記者廖雪茹攝）

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