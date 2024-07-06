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金牌農村競賽 苗栗「穿金戴銀」竹縣也「銀」了

第三屆金牌農村競賽，新竹縣新埔鎮旱坑社區獲銀牌肯定。（擷取自竹縣府官網）

第三屆金牌農村競賽，新竹縣新埔鎮旱坑社區獲銀牌肯定。（擷取自竹縣府官網）

2024/07/06 05:30

卓蘭壢西坪、公館黃金小鎮友善農耕 新埔旱坑柿廢料發展柿染產業

〔記者蔡政珉、廖雪茹／綜合報導〕由農業部主辦、構想源自德國的第三屆全國金牌農村競賽，身為農業大縣的苗栗縣「穿金戴銀」，其中卓蘭鎮壢西坪休閒農業區奪得金牌、公館鄉黃金小鎮休閒農業區獲得銀牌；新竹縣新埔鎮旱坑社區也奪得銀牌。

壢西坪 推廣秋耕無蠅、有機肥

苗縣府表示，獲得金牌的壢西坪產業文化發展協會，先協力對抗台地水患，收穫成果，之後藝術家余燈銓與協會創造農村體感藝術季，不同的藝術裝置與在地社區融合，農業與藝術結合帶來遊客。

壢西坪產業文化發展協會推行友善農耕，轉型推廣秋耕無蠅計畫，改變原本社區部分農園習慣使用生雞糞的情形，並採用有機肥，透過民間與企業的合作，打造友善健康環境，成為全縣首處示範區。卓越成果也創造一百多名年輕人的工作機會。

黃金小鎮 擁有2神農獎得主

在第一屆金牌農村競賽中就拿下銀牌的公館鄉黃金小鎮休閒農業區，為台灣紅棗唯一產地，更擁有芋頭特產。社區利用先人留下的穿龍圳水源，不只讓傳統水圳重新發揮功能，也推動友善耕種紅棗、芋頭與稻作，並積極創造青農返鄉機會。

苗縣府指出，公館鄉黃金小鎮休閒農業區擁有四位百大青農以及兩位神農獎得主；而黃金小鎮有青農使用稻草加工製作日本神道信仰中常見的「注連繩」，直接外銷至日本，讓稻草也帶來商機。

旱坑 結合混合實境行銷產業

竹縣府表示，新埔鎮旱坑社區自二○一四年通過農村再生計畫以來，結合多方資源，二○一八年起與大學USR合作為社區產業創造多元價值，吸引青年返鄉創業，更結合MR科技混合實境介紹，讓遊客在非柿餅產季也能感受社區產業的美。

除了柿餅傳統產業外，製作過程所產生的柿廢料也發展為柿染產業，在兼顧SDGs同時也帶來收入，並回饋於社區供餐等各項福利措施。引領周邊社區共好共榮，於二○二一年成立大墩山休閒農業區，旱坑社區沿線剪黏藝術、曬柿美景都是重要門面。

第三屆金牌農村競賽，苗栗縣卓蘭鎮壢西坪休閒農業區獲得金牌。（苗縣府提供）

第三屆金牌農村競賽，苗栗縣卓蘭鎮壢西坪休閒農業區獲得金牌。（苗縣府提供）

第三屆金牌農村競賽，公館鄉黃金小鎮休閒農業區拿下銀牌。（苗縣府提供）

第三屆金牌農村競賽，公館鄉黃金小鎮休閒農業區拿下銀牌。（苗縣府提供）

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