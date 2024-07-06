左鎮化石園區夏令營 夜宿博物館

左鎮化石園區舉辦兒童夏令營，首度開放夜宿博物館，讓學員與古生物化石一起睡覺。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/06 05:30

〔記者吳俊鋒、洪瑞琴／台南報導〕熱門景點左鎮化石園區，首度推出夜宿博物館兒童夏令營，更近距離地觀察、接觸上千萬年前的安氏大唇犀、平齒三趾馬，以及王雷獸等古生物化石，還有翻模製作體驗與地質踏查，四梯次受理報名中。

與上千萬年化石、標本一起睡覺

左鎮化石園區主任郭秋妙表示，兩天一夜的暑假營隊「化石知識家」，提供孩子深入學習、探索的機會，招募對象是八至十二歲學童，將舉辦四個梯次，每梯次限額卅人，報名費二五○○元，安排夜宿博物館，供應四餐。

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營隊第一梯次七月十七、十八日，第二梯次七月卅一日至八月一日，第三梯次八月七、八日，第四梯次八月廿一、廿二日，是在化石原鄉的難得體驗。

郭秋妙說，室內課程規劃有大師開講、園區導覽和化石翻模製作，並將帶學童進入不輕易對外開放的庫房，認識化石館更多的珍貴典藏；戶外踏查部分，將到曾文溪玉井河段地理實察、採集，透過知識的探索，激發孩子對化石、古生物、地球科學的興趣。

台南市立博物館館長王世宏指出，學童夜宿安排睡博物館內，搭設營帳，舒適、安全，透過專業的講解與體驗，讓化石小尖兵更近距離觀察陳列的系列化石、標本等展示品，寓教於樂。

交通教育主題館 卡通玩偶陪闖關

此外，大台南交通教育主題館廿七日起推出「兒童交通安全夏令營」共六梯次，有「救援小英雄波力」卡通玩偶與小朋友合力闖關，還可體驗開室內踫踫車，交通局「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁，將在十五日開放首梯線上報名。

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