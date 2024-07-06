台南登革熱定點醫師通報確診 首發獎金

安平區動員社區志工進行環境巡檢及孳生源清除。（台南市衛生局提供）

2024/07/06 05:30

第10例境外移入為東南亞旅遊返國 診所採血確診 防治中心啟動清消

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市昨公布第十例登革熱境外移入確診病例，得力於登革熱定點醫師即時通報建功，阻斷登革熱疫情傳播鏈，降低本土登革熱疫情爆發的風險，這也是首例頒發通報確診獎金兩千元給診所定點醫師。

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衛生局表示，該境外移入確診病例為居住安平區的卅八歲男性民眾，六月中旬至東南亞旅遊，返國後在六月廿八日出現發燒、肌肉痛症狀，曾自行服退燒藥並未就醫，直至七月二日症狀仍未改善，才至安平區診所就醫，經定點醫師通報採血後，四日確診為登革熱，防治中心立即對其生活周遭進行消毒作業。

4月至今 定點醫師通報2275例

衛生局指出，市府自四月一日起啟動登革熱定點醫師監測計畫，加強醫療院所快篩及通報，請參加計畫的定點醫師每週至少通報兩例疑似登革熱病例，通報數前八千例將給予醫師兩百至三百元不等通報獎勵金，前兩百名登革熱確診個案通報，再加碼每例獎勵金兩千元。

六月中旬市府再公布「自主通報」確診登革熱獎勵金一千元；外籍移工若由雇主或仲介公司協助自主通報者，同時給予雇主或仲介公司每例獎勵五百元。

衛生局說，截至七月四日，定點醫師監測計畫共通報二二七五例，其中第十例境外移入確診病例為安平區診所定點醫師通報，即時阻斷登革熱疫情傳播鏈，將頒發通報確診獎金兩千元。

自主通報確診 獎勵金一千元

衛生局強調，定點醫師監測計畫，提前部署與基層醫療院所建立有效溝通管道，並即時掌握登革熱疫情訊息，在卅七個行政區內，以點線面方式串連起完整監測網，有效遏止境外移入確診個案擴散發展成為本土疫情，加上加強平日環境巡檢孳清，目前成功防堵社區傳播鏈，衛生局再次呼籲，境外移入與本土病例往往僅有一線之隔，務必落實「巡、倒、清、刷」，徹底清除病媒蚊孳生源。

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