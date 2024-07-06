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花蓮震後觀光不振 多家網紅店將熄燈

花蓮市餐廳黑金通（右）建物已超過八十年，○四○三地震剛好就在拆除的天王星大樓隔壁。 （檔案照，記者花孟璟攝）

花蓮市餐廳黑金通（右）建物已超過八十年，○四○三地震剛好就在拆除的天王星大樓隔壁。 （檔案照，記者花孟璟攝）

2024/07/06 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕四月地震後花蓮觀光業進入黑暗期，陸續有店家宣布歇業，被譽為「花蓮最美餐廳」的「黑金通」以及人氣冰品「浪花丸 かき氷•島食」，前天宣布至九月熄燈；位於國家公園內的太魯閣晶英酒店也因台八線施工交管，宣布停業到八月底。

花蓮市七十年老洋房「黑金通」餐廳地處花蓮舊車站前，前身是船務報關公司，被譽為花蓮最美老洋房，改裝為餐廳後邁入第七年，卻因地震受重創，餐廳位於天王星大樓隔壁，被封閉停業近一個月。老闆李冠威昨在臉書貼文「該怎麼學會說再見」，宣布將在九月下台一鞠躬停業，讓一票老顧客十分不捨。

李冠威坦言，五月起恢復營業，營業額比他想像中好，眼看迎來「十年來最不像暑假的暑假」，相信地震後花蓮店家都有的疑問是「該離開嗎」？無奈現實環境，創業十年路感謝支持他們的每個朋友。

不僅黑金通，花蓮市海濱街經營十年的人氣冰品「浪花丸 かき氷•島食」刨冰，昨天也宣布最後營業日九月一日。店家貼文「天災難料，人禍無情」，盡最大努力還是改變不了，只得先選擇離開。

太魯閣國家公園內唯一星級飯店天祥晶英酒店，○四○三地震後就停業，因台八線持續交通管制，每天僅放行四個時段，太魯閣國家公園滿目瘡痍，配合國家公園整修工程，飯店暫停營業到八月卅一日。

花蓮市長魏嘉彥說，鐵公路交通至今還在落石，造成觀光客信心不足，遊客到暑假仍未有明顯提升，希望中央能提供更多的空運或海運替代選項、或飛機票價補助，吸引遊客到花蓮旅遊。

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