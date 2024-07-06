北市私廚「喜相逢」爆違規 揪3衛生缺失

北市衛生局六月七日稽查喜相逢麵館，發現冰箱食材未覆蓋。（北市衛生局提供）

2024/07/06 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕號稱全國最難訂位三大私廚之一的台北市喜相逢麵館，用餐價格從四年前每人一千五百元，漲到現在要價最高八千元，今年四月商業登記狀態變更為歇業，然而廣達集團創辦人林百里六月五日才在喜相逢麵館宴請輝達執行長黃仁勳等人，衛生局接獲檢舉於六月七日前往稽查，業者表示仍有提供私人餐飲服務，且稽查發現冰箱食材未覆蓋、餐飲作業區地板不潔及未能提供健康檢查報告三項缺失，六月廿八日複查已改善。

衛生缺失6月底複查已改善

根據喜相逢麵館的商業登記資料，四月十日時登記狀態變更為歇業，台北市衛生局四月廿九日前往現場稽查，沒有營業事實；之後衛生局接獲檢舉仍在營業，於六月七日前往稽查，業者表示仍有提供私人餐飲服務。稽查結果，查有冰箱食材未覆蓋、餐飲作業區地板不潔及未能提供健康檢查報告三項缺失，開立限期改善通知單，令業者限期改善。

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商業登記變更歇業 被檢舉續營業

喜相逢麵館也遭人爆料沒開發票疑似逃漏稅，有民眾三月在YouTube分享用餐經驗，指出一桌要價近八萬元，且一次須包場三桌，以此計算，一餐營業額即超過須開發票的月營業額廿萬元門檻。衛生局昨表示，有關未開發票及營業登記狀況，屬稅捐稽徵處、商業處及國稅局管轄範圍，衛生局已將全案移請上開機關依權責辦理。

北市衛生局六月七日稽查喜相逢麵館，發現餐飲作業區地板不潔。（北市衛生局提供）

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