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北市公務系統維護廠商 5年違約381件

2024/07/06 05:30

年花7200萬 議員批影響市府員工及民眾 市府︰將重罰

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市資訊局編列高達七二○○萬元委託廠商維護相關公務系統，台北市議員鍾佩玲卻發現，廠商違約狀況嚴重，每年平均約近八十件違約，包含故障修復時間逾期、系統異常影響案件處理時效等，間接影響民眾權益，要求研擬具體履約品質改善策進作為；台北市資訊局長趙式隆表示，將重罰並持續剔除不合格承包商資格，讓業者警惕，且已著手重構系統軟體。

資訊局︰持續剔除不合格包商

趙式隆表示，系統軟體已透過原始碼重構等軟體工程學方法進行精進，將能在不改變用戶習慣下，對系統維護與擴充彈性進行提升，包含台北城市儀表板、台北通與pay.taipei皆已取得初步成果；針對違規情事該重罰就一定重罰，無任何模糊或通融空間。

鍾佩玲表示，資訊局預算中「政務資訊系統推動及維運相關費用」花費四一○○萬元、「服務資訊系統及維運」花費三一○○萬元，不少公務系統以兩項運算做維運的委託，包括公文整合系統的擴增、維運、單一陳情系統或是議會案件管理系統等，協助許多公務員處理公文、公務，但委外廠商違約狀況卻非常嚴重。

鍾佩玲調閱資料發現，二○一九年至二○二三年廠商違約罰款總計三八一件，每年平均有近八十件違約，原因包括系統異常影響案件處理時效、故障修復時間逾期等，影響市府員工使用公務系統，更間接影響民眾權益，即使罰錢，違約狀況仍無減少。

鍾佩玲︰許多廠商重複違約

鍾佩玲說，有廠商曾承攬資訊局委外服務案，因延誤履約期限，被認定違約情節重大停權，二○二一年度卻仍得標，且於二○二二年度再次受罰，裁處紀錄更有許多長期且重複違約的廠商，呼籲資訊局研擬具體履約品質改善策進作為，杜絕不良履約品質影響市府員工及民眾。

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