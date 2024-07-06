YouBike違規記點 北市5天取締133件

2024/07/06 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市、新北市及桃園市七月一日起實施YouBike違規記點新制，截至昨日為止，台北市交通局五天共取締一三三件違規，絕大多數都是在騎樓騎乘，只有一件是在車道逆向騎乘。交通局運輸管理科科長朱宸佐表示，騎樓騎乘是重點取締項目，民眾抱怨最多，記點新制上路後有發現許多民眾經過騎樓時主動下車牽行，成效已初步顯現。

幾乎都是騎樓騎乘違規

YouBike會員條款新增違規記點規定，使用者若闖紅燈、於騎樓騎乘、未禮讓行人、車道逆向行駛、騎乘中使用手機或附載人員記一點，會員帳號所有卡片累積三點即停權十四天，累積七點停權一年；酒駕或毒駕則停權二年。微笑單車公司會透過簡訊通知違規情況及記點數，使用者也可在YouBike官方APP查詢記點情況。

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朱宸佐說，運管處會派員定期在違規熱點稽查，民眾也可主動檢舉，只要拍照或錄影違規情事並提供時間及地點，就可以透過一九九九陳情系統檢舉，交通局將以YouBike編號追查。民眾若對記點結果有異議，接到簡訊通知後的七日內可向所在地交通局提出申訴，經查核屬實者撤銷記點。

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