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前鎮媽祖港橋下游側 月底通車

高雄副市長林欽榮（右二）昨視察媽祖港橋改建進度。（工務局提供）

高雄副市長林欽榮（右二）昨視察媽祖港橋改建進度。（工務局提供）

2024/07/06 05:30

9日晚8點至10日清晨6點 封路舖設路面

〔記者王榮祥／高雄報導〕前鎮媽祖港橋改建工程近日已完成下游側鋼梁吊裝及橋面版施作，預定七月九日晚上至七月十日清晨封路舖設路面，副市長林欽榮昨天視察進度後指出，七月底前預計先開放下游側部分車道通行。

預計先開放四車道通行

前鎮媽祖港橋橫跨前鎮河（上游為鳳山溪），是南高雄原縣、市交界（鳳山與前鎮）要道，也是未來高雄捷運黃線路段之一。

為強化黃線隧道潛盾施工安全及媽祖港橋周邊交通，市府投注約三．一億元啟動媽祖港橋改建，規劃為長度五十九公尺、寬度廿五公尺的鋼構梁型式橋梁，目前施工進度達五十八．六八％，比預定超前九．二％。

林欽榮昨前往現地視察後表示，目前已完成下游側橋面板施作，將進行AC路面鋪設，鋪設範圍由西側中山四路口至東側五福二路口；為減少影響交通，預定七月九日（週二）晚八點至七月十日（週三）清晨六點間全面封橋。

他進一步提到，目前媽祖港橋持續進行下游側新建橋梁施作，預計在今年七月底前可完成下游側橋面，屆時計畫先開放四車道通行，並依半半施工規劃、接續進行上游側橋面施工，整體工程預計在明年十二月完工。

整體工程明年12月完工

林欽榮引述交通局智慧運輸中心統計，與二○二一年五月封閉媽祖港橋南下三車道施工時相較，在交維、車流疏導等措施下，平均每天五甲路車流減少廿九．三％，其中約八十五％轉移至鎮海路的海邦橋，五甲路旅行速率因而增加十四．七％，顯示施工期間車流明顯轉移至替代道路。

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