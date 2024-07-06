阿里山林鐵缺無障礙設施 監委調查

阿里山森林鐵路缺乏無障礙設施，監委已申請自動調查。（資料照，記者蔡宗勳攝）

2024/07/06 05:30

〔記者施曉光、吳柏軒、吳亮儀／台北報導〕阿里山森林鐵路今日將全線通車，但觀光列車「栩悅號」、「福森號」和台鐵觀光列車「鳴日號」缺乏無障礙設施，監察委員王幼玲認為事涉身心障礙者平等參與權利，已申請自動調查。農業部林業署強調，觀光列車性質近似遊覽車，非條例規定的大眾運輸，沒有強制規定無障礙設施，但林鐵處正在評估另行打造無障礙車廂，預計今年底前發包施作。

農業部：無強制規定 評估打造

林業署表示，依「發展大眾運輸條例」規定，大眾運輸為具固定路線、班次、場站及費率之公共運輸。目前阿里山林鐵定期列車「阿里山號」，以及預計明年投入營運的新車廂等，均有設置無障礙車廂。

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而觀光列車「福森號」、「栩悅號」等的營運模式，是以郵輪式觀光列車，不定期、不定時彈性規劃遊程及路線，非條例規定的大眾運輸，沒有強制規定無障礙設施。

針對台鐵「鳴日號」觀光列車沒有設置無障礙設施，交通部長李孟諺回應，將評估是否有補救措施、發展大眾運輸條例也會評估修正；台鐵公司董事長杜微表示，因「鳴日號」是利用舊車廂改造，若要改成無障礙車廂幾乎要整個拆掉，不過預計今年年底上線的「山嵐號」和「海風號」觀光列車就設計有無障礙設施，往後新規劃列車也都會有無障礙設施。

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