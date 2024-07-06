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漲不停！安素估每箱近2千元 金十字、斯斯變貴

藥師指出，知名腸胃用藥品牌「金十字胃腸藥」將於月底或下個月漲價，預估漲幅達8%至10%，售價每瓶預估增至140元。 （記者邱芷柔攝）

藥師指出，知名腸胃用藥品牌「金十字胃腸藥」將於月底或下個月漲價，預估漲幅達8%至10%，售價每瓶預估增至140元。 （記者邱芷柔攝）

2024/07/06 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕繼知名品牌止痛藥普拿疼開出漲價第一槍後，藥師指出，營養補給品「安素」本月也調漲，目前一箱已將近兩千元，知名腸胃用藥品牌「金十字胃腸藥」也將於月底或下個月漲價，預估漲幅達八％至十％，售價每瓶估增至一四○元，另如「張國周強胃散」、「斯斯感冒膠囊」等預計會跟著調升價格。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎昨爆料，國內知名腸胃藥品牌「金十字胃腸藥」已預告八月起要漲價，漲幅預計是八％到十％，售價可能從目前一三○元調高至一四○元；「張國周強胃散」、「斯斯感冒膠囊」系列也可能調漲，售價可能增十元到十五元。

社區藥局營運成本上升 政府應重視

沈采穎也提到，營養補給品「安素」以更換新配方為由調漲價格，售價每箱多出百元，由過去的一七○○元到一八○○元，調漲後每箱近二千元。她認為，國內物價全面上漲，業者也面臨成本上升壓力，社區藥局營運成本節節上升，政府應該重視。

沈采穎說，這波漲價的胃藥、胃散是民眾常備成藥，不需要醫師處方即可自行購買，且安全性高，但仍要提醒，胃潰瘍跟胃食道逆流民眾並不適合。

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