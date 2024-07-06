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官我什麼事》AI預測疾病風險 石崇良：下一步高血脂

健保署長石崇良接受本報「官我什麼事」節目專訪，說明急、慢性病管理政策。（記者張家睿攝）

健保署長石崇良接受本報「官我什麼事」節目專訪，說明急、慢性病管理政策。（記者張家睿攝）

2024/07/06 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕「健康台灣」是醫師總統賴清德的重要願景，上任不到兩個月就推出「在宅急症照護計畫」，健保署長石崇良接受本報「官我什麼事」節目專訪說明這項感染急症「在家住院」政策，並透露五四○萬名慢性病患可納入照護網規劃，與Google合作利用AI（人工智慧）預測病人疾病風險，目前鎖定糖尿病，下一步高血脂。

在宅急症照護 台灣醫療史里程碑

「在宅急症照護」是賴清德口中「台灣醫療史上劃時代的里程碑」。石崇良表示，原本居家醫療以重症照護最大宗，這些人一年約三分之一至四分之一會發生急性感染而須移動到醫院，長照機構住民也有一樣需求，因此本月起，將居家、機構最後一塊「急症照護」拼圖補齊，病人出現肺炎、尿路或軟組織感染時，醫療人員可上門施打抗生素。

「通訊診察治療辦法」本月放寬適用對象、開立處方，石崇良指出，在家裡住院與在醫院住院不同，醫療人員未隨時在旁，但可將生命訊號透過監測裝備蒐集數據傳回醫療機構，確保病人及時獲得醫療服務。

與Google合作 目前鎖定糖尿病患

除了急症外，也強化慢性病照護。石崇良指出，國內六十五歲以上民眾中，八成至少有一種慢性病，而台灣疾病負荷以糖尿病、慢性腎臟病、缺血性心臟病、腦中風合計占約廿％最高，這些疾病共通點就是「三高」（高血壓、高血脂、高血糖），因此新政府推動「三高防治八八八計畫」，要將八十％三高病患加入照護網、加入者八十％接受生活習慣諮商、三高控制率達八十％。

石崇良提到，目前三高約五四○萬人，以糖尿病為例，一半在診所、一半在醫院，各以家醫計畫、糖尿病共照計畫照護，但前者重預防保健，後者重追蹤病變，將調整以「人」為中心，參加任何計畫都要涵蓋這些服務。

石崇良強調，慢性病照護重點為早期發現共病避免變重症、落實預防保健、提升病人自我照顧能力。健保署與Google合作利用AI結合個人生理檢查結果、就醫及診斷紀錄、家族史等健保大數據，將疾病風險分級，並預測三到五年內罹患中風等機率，有助醫師採取醫療決策，也提高患者病識感及時改變生活習慣。

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