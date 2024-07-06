514人中毒 阿箴越南法國麵包負責人判8月

「阿箴越南法國麵包」食品中毒案，負責人遭判刑8月，緩刑2年，圖為桃園市衛生局去年稽查情形。（資料照）

2024/07/06 05:30

與多數受害者和解 緩刑2年

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區忠貞市場排隊名攤「阿箴越南法國麵包」，去年八月初爆發消費者食物中毒案，經查食材染「沙門氏桿菌」製成餐點販售，致五一四名消費者發燒、嘔吐、腹瀉；桃園地檢署三月間依違反食品安全衛生管理法起訴負責人阮氏箴，考量她與多數受害消費者達成和解，建請法官量處適當刑責；昨天桃園地方法院判決出爐，阮氏箴被判處八月有期徒刑、緩刑兩年。

去年八月間，吃過阿箴越南法國麵包的消費者，陸續因食物中毒症狀就醫，桃市府衛生局獲報後追查，共五一四人受害，派員前往攤位稽查發現備料處的四門冰箱溫度不足、防蟲簾未落實緊閉、有蒼蠅出沒、部分食材未落實束口且未標示日期等缺失，立即勒令停業。

請繼續往下閱讀...

賠償金額累計已224萬

檢方認為，阮氏箴應注意加工調配的食品不得染有病原菌，並應注意食品儲藏、解凍、料理的環境衛生，卻疏忽未注意，三月間將她提起公訴。

起訴書指出，阮氏箴對於犯罪事實坦承不諱，至今已與二八三位受害消費者和解，賠償金額二二四萬四五五一元，另有一九八位受害消費者則在補件與聯繫中，考量她犯後積極與受害者和解的態度，建請法官量處適當刑責。桃院法官昨依食安法判處阮氏箴八月有期徒刑、緩刑兩年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法