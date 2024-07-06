市售嬰幼兒米食 5件鎘超標1件鉛過量

消基會昨公布市售嬰幼兒米食商品調查檢測，其中5件鎘含量超標、1件鉛含量超標。（記者吳亮儀攝）

2024/07/06 05:30

消基會公布檢驗 長期食用恐影響生長

〔記者吳亮儀／台北報導〕消基會昨天公布「市售嬰幼兒米食」檢驗結果，五件商品鎘含量超標、一件商品鉛含量超標，長期食用恐影響嬰幼兒生長，呼籲主管機關徹查；食品藥物管理署則說明，之前做過的市售稽查都合格，對消基會的檢驗結果，已請地方衛生機關再查核。

食藥署請地方衛生機關再查核

今年二月，消基會在台北和新北市售通路購買四十件主要成分為米類的樣品做檢驗，一件「三立蔬菜味米餅」鉛檢出量超標；五件樣品的鎘檢出量超標，包括「展榮糙米麩（全素）」、「（郭老師）寶寶米餅─糙米（濁水米）」、「美好人生／稻鴨有機米餅（原味）」、「（玉山碾米）纖米條」及「（瀚克寶寶）紫米米餅」。

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消基會董事長吳榮達提醒消費者，五件「鎘」檢出量超過限量的樣品中，有四件主要成分為糙米，消費者在選購以糙米為主要原料的製品給嬰幼兒食用時應謹慎。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，長期且大量攝入鉛可能會導致慢性貧血、影響腎功能、神經系統疾病等，對孩童的影響恐致注意力不集中；鎘已被認定是致癌物，「嬰幼童都還在生長發育中，長期攝入這類重金屬對其傷害較成人更嚴重」。

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