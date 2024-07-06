韓劇「女王」金智媛 將辦粉絲見面會

2024/07/06 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕南韓夯劇「淚之女王」女主角金智媛，七月下旬將在新莊區宏匯廣場八樓音樂展演場地「Zepp New Taipei」舉行粉絲見面會，昨天市府新聞局長張愛晶、經濟發展局副局長盛筱蓉先行開箱。「Zepp New Taipei」副總監孫豪聰說，室內共有二二四五席，空間使用機動性高，建物採耐震抗噪工法，即使台下一千人同時跳動，也不影響其他樓層。

孫豪聰表示，「Zepp New Taipei」為多功能合一的表演場館，舞台設備聲光效果佳，藝人抵達現場後，如果無須追加其他設備，當天即可彩排、表演、撤場，非常方便。

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盛筱蓉指出，新北市「招商一條龍」的服務截至今年六月底，投資二八一件，宏匯廣場就是其中之一，協助媒合日本索尼音樂落腳新北設置表演場館。

「Zepp New Taipei」有一處簡約宮廷風的空間，將評估搭配金智媛見面會，舉辦女王系列活動。

張愛晶說，近年持續推動新北為影視城市，包含日本天團「YOASOBI」、韓國女團「DREAMCATCHER」、歐洲合唱團等越來越多國際級團體開唱，以及男藝人許光漢主演的台日合製電影「青春十八ｘ二」、串流平台熱播「誰是被害者二」等七千餘部影視作片，都在市內取景拍攝。

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