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淡水垃圾掩埋場 護岸坍方辦發包

淡水垃圾掩埋場近期傳出石籠護岸出現多處坍方，居民憂心垃圾會隨潮汐進入海洋。（新北市議員鄭宇恩提供）

淡水垃圾掩埋場近期傳出石籠護岸出現多處坍方，居民憂心垃圾會隨潮汐進入海洋。（新北市議員鄭宇恩提供）

2024/07/06 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員鄭宇恩到淡水垃圾掩埋場勘查，發現場區雖不再收垃圾，但早期的垃圾並未清除，加上近期傳出石籠護岸出現多處坍方，憂心垃圾被海浪沖入海中污染海洋生態。環保局回應，二○二二年已將部分損壞段以混凝土塊重新修復，未修復部分正辦理發包，預計於二○二五年底完成全部護岸修復工程，確保掩埋場安全。

環局︰明年全部修復完成

鄭宇恩說，坐落於海岸邊的淡水垃圾掩埋場自二○○一年關閉，雖不再收垃圾，但早期的垃圾並未清除，垃圾山靠石籠護岸固定。不過近期傳出石籠護岸出現多處坍方，居民也憂心垃圾會隨海浪進入海洋。

鄭宇恩表示，最根本的辦法還是要展開掩埋場舊垃圾去化的作業，盡可能減少污染物的量體，也搭配淡海新市鎮二期開發計畫，除了保有現有淡水區清潔隊資源回收物轉運等功能，並升級為環保園區，兼顧休憩及環境教育的功能。

議員︰升級為環保園區

環保局說，現階段將持續執行掩埋場區環境及設施維護，並進行掩埋場安全監測及地下水監測（至今監測結果皆符合法令規定）。研議將該場區變更為機關用地，再整體優化。

環保局表示，二○二二年將部分損壞石籠以混凝土塊重新修復，尚餘未修復部分正辦理發包，預計二○二五年底完成全部護岸修復工程。

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