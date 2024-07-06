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追火車 鱷魚節… 新北商圈推優惠吸客

平溪商圈「溪菁旅跑追火車」，來鐵道體驗追逐火車。（新北市經發局提供）

平溪商圈「溪菁旅跑追火車」，來鐵道體驗追逐火車。（新北市經發局提供）

2024/07/06 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市今夏商圈活動多，新莊副都心、瑞芳老街、石碇、平溪等商圈結合當地特色文化與美食，推出各種消費優惠和旅遊活動，民眾可揪團來新北樂一夏。

瑞芳露天電影節 免費入場

新莊副都心商圈「飲食男女．副都心漫遊趣」活動，於七月一日至卅一日在特約店家消費三百元，即可兌換限量鑰匙圈一個；瑞芳老街商圈於七月六日推出「瑞芳老街第三屆露天電影節」免費入場，播放經典懷舊國片，還有難得一見的復古機車展示，同時有胖卡餐車市集。

「石碇鱷魚節」由在地店家及文創青年設攤，展售多樣地方特色商品；七月十三日鱷魚變裝踩街活動登場，將邀請民眾一同Cosplay參加變裝秀；廣受好評的淡碇文化小旅行，也將分別於七月六日及廿日，帶領遊客走訪當地的著名景點，報名可洽新北市石碇區觀光發展協會。

平溪商圈於七月廿日至八月五日推出「溪菁旅跑追火車」，活動期間前往菁桐、平溪、十分這三區，任何一家特約店家消費不限金額，就能獲得特色貼紙一枚，只需收集兩張不同區的貼紙即可兌換限量活動小物；活動期間還推出「旅跑平溪遇見一九三九」及「來走走吧！礦鄉人的朝聖之路」小旅行，活動採事先報名制度，報名洽新北市平溪鄉魅力商圈協會。

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