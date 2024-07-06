阿美語唱饒舌 新北族語營參與率創新高

新北市原民局暑期族語育樂營，首次將饒舌融入族語教學。（新北市原民局提供）

2024/07/06 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市原民局暑期族語育樂營第一梯課程結束，首次將饒舌融入族語教學，學生反應熱烈，更說回家要唱給爸媽聽。局長林瑋茜強調，今年度營隊原民學生參與率達九十三％，創下新高。希望透過不同且有趣的方式學族語，營造讓孩子說族語的環境。

邊學族語邊唱饒舌 學生反應熱烈

原民局表示，第一梯課程剛結束，計三種班別四十五名學生，分別以阿美族語教學嘻哈饒舌、排灣族語教學籃球、布農族語教學射箭課程。比較特別的是將族語與饒舌跨域融合，由美國出生的音樂製作人Dac張汎宇，與阿美族族語老師林玉妹合作，一開始由張汎宇先以全美語方式示範嘻哈饒舌，林玉妹教授阿美族語自我介紹，再由張汎宇加入音樂，讓孩子跟著打節拍唱嘻哈饒舌樂。

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排灣族語教籃球 布農族語教射箭

瑞濱國小四年級的蔡同學分享，以前從未參加過類似的音樂活動，這次跟著老師一起打著節拍，自然而然地就把想要說的唱出來，一邊學族語一邊唱饒舌既新奇又好玩，回家要唱給媽爸聽。

原民局強調，族語育樂營各梯次皆擁有豐富多樣課程，尤其今年加入全新不同領域課程，更增加多位重量級教師投入教學，其中邀請到曾獲第八屆金音獎「最佳嘻哈單曲」的張汎宇一起嘻哈；嘻哈塗鴉則邀請街頭藝術家黑雞先生Mr.Ogay、擁有壁畫繪製經驗多年的藝術家OhJet、台灣新生代街頭藝術家傅星翰；嘻哈街舞更是邀請六位專業老師要帶著小朋友跳出自信挑戰自我。

新北市原民局暑期族語育樂營，有布農族語教學射箭課程。（新北市原民局提供）

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