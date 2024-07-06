新北兒藝節7/13登場 打造「怪獸王國」

「如果兒童劇團」將在市民廣場演出《小店．小偷．小豬探》。（新北市文化局提供）

2024/07/06 05:30

邀請國內與日本、墨西哥藝術家 創作9件大型戶外裝置藝術

〔記者黃子暘、陳奕劭／新北報導〕今年新北市兒童藝術節將於七月十三日至廿一日，在板橋區市民廣場、市府大廳、府中廣場及新北市各藝文中心登場。文化局指出，今年活動以「怪獸王國」為主題，邀請國內與日本、墨西哥的藝術家帶來九件大型戶外裝置藝術作品，活動期間，作品將分散於市民廣場各處展出，還有多場精彩戶外表演、手作體驗、市集。

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作品在市民廣場東西側入口等處展出

文化局表示，市民廣場東側入口將展出藝術家王振偉的雕塑「怪獸守護者」、日本角色設計師吉井宏則的「怪獸實驗室」、日本紙花藝術家國吉滿的「怪獸花園」、藝術家鄭元東的「怪獸巴士」；市民廣場西側入口有插畫藝術家吳騏五七的「怪獸殿堂」、日本藝術家宮城有加的「寄信給妖怪」、日本藝術家橋本美緒的「怪獸好朋友小月」，還有墨西哥藝術家Lua Rivera以家鄉傳統文化「羽蛇神」為靈感創作的藝術品。

文化局指出，國內在地藝術團隊「禹禹工作室」屆時也將利用環境地形及紅外線感應打造音樂互動裝置「怪獸村」，藝術家李文政帶領的「好日文化」則以「泡泡王國：飛龍保證班」為主題，設置小型遊具及立體模型，讓小朋友透過科學玩具了解機械與物理的日常應用。

9天活動有劇場演出、手作體驗、市集

各藝文中心也有兒藝節主題特展，自即起至卅一日舉行「FOOD超人兒藝節出任務特展」，新莊文化藝術中心自即起至廿八日有「新莊响仁和鼓文化特展」，新板藝廊自即起至八月卅一日舉行「我的日常怪獸特展」，美麗永安藝文中心自今天起至廿八日舉行「森林裡的一籃精怪吳望如現代剪紙個展」。

另外，文化局補充，九天活動期間市民廣場均有劇場演出，如果兒童劇團《小店．小偷．小豬探》、身聲跨劇場《希望之翼》、狂美交響管樂團《卡通動畫大進擊》、安徒生與莫札特的創意劇團《屋頂歡樂派對》，相關訊息可上活動官網、文化局粉專或兒藝節粉專查詢。

新北市立十三行博物館七月推出手作活動「軟陶小吊飾DIY：打造你的史前怪獸」、「輕質土小吊飾：勇闖史前怪獸王國」，讓民眾打造屬於自己的怪獸王國。每場次二十人，開放現場與電話（○二）二六一九一三一三分機六○三報名。

新北市兒童藝術節邀請國內與日本、墨西哥的藝術家帶來9件大型戶外裝置藝術作品；圖為藝術家鄭元東的「怪獸巴士」。（新北市文化局提供）

兒童藝術節期間，市民廣場西側入口將有插畫藝術家吳騏57的「怪獸殿堂」展出。（新北市文化局提供）

新北市兒童藝術節將於7月13日至21日登場，市民廣場東側入口將展出藝術家王振偉的「怪獸守護者」。（新北市文化局提供）

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